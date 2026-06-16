Weil US-Präsident Trump den Deal mit dem Iran unbedingt wollte, hat er sich von Teheran über den Tisch ziehen lassen! Je mehr über den "Deal" bekannt" wird, umso desaströser für das, was der Militäreinsatz eigentlich erreichen sollte - während der Iran und sein Regime vor allem finanziell deutlich der Gewinner wäre. Aber noch ist der Deal nicht in Kraft - Israel dürfte der größte Gefahr-Faktor für den "Deal" sein. Heute im Fokus an der Wall Street auch SpaceX, nachdem die Aktie nachbörslich weiter deutlich steigt und nun wertvoller ist als Microsoft - und das, obwohl SpaceX nur einen Bruchteil des Umsatzes von Microsoft hat und bisher konstant Verluste macht. Chip-Aktien weiter im Höhenrausch, obwohl dem KI-Sektor durch die Trump-Regierung Steine in den Weg gelegt werden..

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Das Video "Iran zieht Trump über den Tisch - und die SpaceX-Explosion!" sehen Sie hier..