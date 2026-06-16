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    FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus,...

    Für Sie zusammengefasst
    • Austro-Assekuranz mit Prämienplus auf 7,55 Mrd
    • Solvenzquote Median 262 Prozent im Quartal
    • Private Credit Exponierung Österreich 0,46 Prozent
    APA ots news - FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus,...
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    APA ots news: FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus, gestiegene Solvenzquote

    Austro-Assekuranz mit 3,5% Prämienwachstum und 366,5 Mio. Ergebnis. Private Credit derzeit nicht signifikant

    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im 1. Quartal des
    Jahres 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 366,5 Millionen und damit fast genau den Vorjahreswert erreicht. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - stieg im Jahresvergleich auf 262% (Median), einer der höchsten Werte in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Die Basis für das solide Ergebnis lieferte ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,5% auf 7,55 Milliarden. Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung mit 8,1%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. Gewinnseitig glichen Lebens- und Krankenversicherung einen Rückgang in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.

    Nach Insolvenzen im US-Markt steht die Anlageklasse Private Credit verstärkt im Fokus der europäischen Aufsicht. Die EZB schätzt das Exposure europäischer Versicherer auf 2,3% der Vermögenswerte. Die direkte Exponierung österreichischer Versicherungsunternehmen gegenüber Private-Credit-Fonds ist jedoch mit 0,46% der gesamten Kapitalveranlagung (exklusive fonds- und indexgebundener Versicherung ) deutlich geringer. Aufgrund der dynamischen Entwicklung steht diese Assetklasse jedoch weiterhin unter regulatorischer Beobachtung.

    Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Versicherungen erstmals in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.

    Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

    Q1 2025 Q 1 2026 Differenz

    Prämienvolumen 7,30 Mrd. 7,55 Mrd. +3,5%

    Davon:

    Schaden/Unfall 5,00 Mrd. 5,15 Mrd. +3,1%

    Leben 1,44 Mrd. 1,47 Mrd. +2,1%

    Davon:

    -Einmalprämien 0,23 Mrd. 0,25 Mrd. +10,7%

    -Laufende Prämien 1,21 Mrd. 1,21 Mrd. +0,5%

    -Fonds/Indexgeb. 0,46 Mrd. 0,42 Mrd. +9,6%

    Kranken 0,86 Mrd. 0,93 Mrd. +8,1%

    EGT 370,0 Mio. 366,5 Mio. -1,0%

    Davon:

    Schaden/Unfall 356,3 Mio. 263,9 Mio. -26%

    Leben 9,86 Mio. 43,3 Mio. +339%

    Kranken 3,82 Mio. 59,3 Mio. ./.

    Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- Website unter:
    https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- versicherungen/

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0052 2026-06-16/10:07







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