[Kissigs Kloogschieterei] Die IPOphorie kennt dank SpaceX keine Grenzen mehr und selbst der Himmel ist nicht mehr das Limit...

Wir erleben eine niemals enden wollenden Börsenparty, der irgendwie nicht die Luft auszugehen scheint; genauer gesagt: das Geld. Gerade erst wurde das IPO von SpaceX verarbeitet und hat viele Milliarden Dollar aus dem Markt gesaugt, die zuvor …



