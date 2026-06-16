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    [Kissigs Kloogschieterei] Die IPOphorie kennt dank SpaceX keine Grenzen mehr und selbst der Himmel ist nicht mehr das Limit...

    Wir erleben eine niemals enden wollenden Börsenparty, der irgendwie nicht die Luft auszugehen scheint; genauer gesagt: das Geld. Gerade erst wurde das IPO von SpaceX verarbeitet und hat viele Milliarden Dollar aus dem Markt gesaugt, die zuvor andernorts investiert waren - das sorgte für einige Börsenturbulenzen. Die Werbetrommel für den größten Börsengang aller Zeiten wurde maximal gerührt, selbst in Deutschland wurden Privatkunden von allen Banken und Brokern mit dem Thema umworben – ein Novum, denn bisher bekamen deutsche Anleger keinen Zugriff auf US-Börsengänge. Doch nun ist alles anders, denn jeder will den Erfolg dieses IPOs der Superlative. Und die Börse bekam, was sie bestellt hatte...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Kissigs Kloogschieterei] Die IPOphorie kennt dank SpaceX keine Grenzen mehr und selbst der Himmel ist nicht mehr das Limit... Wir erleben eine niemals enden wollenden Börsenparty, der irgendwie nicht die Luft auszugehen scheint; genauer gesagt: das Geld. Gerade erst wurde das IPO von SpaceX verarbeitet und hat viele Milliarden Dollar aus dem Markt gesaugt, die zuvor …
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