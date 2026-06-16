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    KORREKTUR

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    Japanische Notenbank hebt Leitzins wie erwartet weiter leicht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins auf 1,00 Prozent erhöht wegen des Iran-Kriegs
    • Anleihekäufe bis April 2027 deutlich zurückgefahren
    • Nikkei steigt weiter trotz Zinserhöhung über 70.000
    KORREKTUR - Japanische Notenbank hebt Leitzins wie erwartet weiter leicht an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im zweiten Absatz wurde die Währungsangabe beim Volumen der geplanten Anleihekäufe korrigiert. Yen statt Dollar.)

    TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins unter anderem wegen der Folgen des Iran-Kriegs wie erwartet leicht erhöht. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent nach oben gesetzt, teilte die Notenbank am Dienstag in Tokio mit. Dies ist der höchste Stand seit 1995. Der Schritt war von den von Bloomberg befragten Experten erwartet worden. Die Entscheidung fiel mit 7 zu 1 Stimmen. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Dezember angehoben.

    Die Währungshüter kündigten zudem an, dass die Anleihekäufe weiter gedrosselt werden sollen. Von Juli bis September will die Notenbank monatlich Staatsanleihen im Wert von 2,5 Billionen Yen (13,5 Milliarden Euro) zurückkaufen. Das wären rund 200 Milliarden Yen weniger als im zweiten Quartal. Das Volumen soll dann bis April 2027 weiter zurückgefahren und dann bei rund 2 Billionen Yen beibehalten werden.

    Die Kurse japanischer Anleihen bauten ihre Verluste nach der Entscheidung aus; der Yen gab im Vergleich zum Dollar leicht nach. Am Aktienmarkt ging es ungeachtet der Zinserhöhung weiter nach oben. Der Leitindex Nikkei 225 stieg zeitweise erstmals auf mehr als 70.000 Punkte./zb/stk






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