Erholung von Gea gewinnt nach Kaufempfehlung deutlich an Fahrt

Bekam vorhin übrigens eine interessante Info:
Die Commerzbank hat sich ja auf der letzten HV in Wiesbaden den
Rückkauf von 10% des Grundkapitals (112,7 Millionen
Aktien) genehmigen lassen.
Das wäre - in Anbetracht der Situation - in der Theorie ein
außerordentliches kursbeeinflussendes Volumen.
Die ideale Strategie wäre, man kauft zurück, was die Erlöse
hergeben und verzichtet gleichzeitig auf Dividendenzahlungen.
Weil von den 1,50 EUR hat der Aktionär nichts und damit auch
nicht direkt UniCredit; zieht das Papier aber wegen der
Marktverengung drastisch an, dann sind ganz andere
Wertsteigerungen möglich.
ABER:
Bevor die Commerzbank tatsächlich Aktien über diesen Beschluss
aufkaufen darf, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein :
1.Behördliche Genehmigungen: Jedes konkrete
Tranchenvolumen muss explizit durch die Europäische Zentralbank
(EZB) und die Finanzagentur des Bundes freigegeben werden.
2.Vorstandsentscheidung: Der Vorstand muss formell den
Start, den Zeitraum und das exakte Budget (z.B. in Millionen
Euro) für eine neue Tranche beschließen.
Während Punkt 2 recht schnell geht, dauert Punkt 1.
Noch härter ist aber folgender Punkt:
Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052 der EU-Kommission, welche die Vorgaben für
Rückkaufprogramme aus Artikel 5 Absatz 1 der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR) (Verordnung (EU) Nr.
596/2014 regelt, darf ein Emittent an einem Handelstag nicht
mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens
der Aktien an dem jeweiligen Handelsplatz erwerben, auf dem der
Kauf erfolgt (sogenannte "Safe Harbor-Regelung").
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0596-20241204
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Was heißt das jetzt konkret für die Commerzbank?
Damit die Commerzbank den Beschluss zum Rückkauf von 112,7
Millionen Aktien regulär über die Handelsplätze (Xetra) umsetzen
kann, muss sie nun folgendes Verfahren durchlaufen:
1.HV-Ermächtigung einholen: Die Hauptversammlung muss den
Vorstand formal zum Rückkauf eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr.
8 AktG ermächtigen.
--> ist erfolgt.
2.Freigaben sichern: Die Bank benötigt zwingend die
Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der
Finanzagentur des Bundes.
3.Aufsichtsratsbeschluss fassen: Nach Erhalt aller
behördlichen Genehmigungen muss das Kontrollgremium dem finalen
Programm zustimmen.
4.Mandatierung einer Investmentbank: Die
https://www.commerzbank.de/konzern/newsroom/pressemitteilungen/abschluss-sechster-aktienrueckkauf.html
muss ein unabhängiges Bankhaus beauftragen, welches die Käufe am
Markt vollzieht.
5.Ad-hoc-Meldung veröffentlichen: Vor dem Start muss eine
offizielle Bekanntmachung nach Art. 5 der
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) erfolgen.
6.Deckelung beachten:
Täglich dürfen maximal 25 % des durchschnittlichen täglichen
Handelsvolumens der Aktie erworben werden.
7.Laufend publizieren: Alle getätigten Käufe müssen
wöchentlich detailliert auf der
https://investor-relations.commerzbank.com/de/registration-document
der Bank publiziert werden.
Zeitbedarf:
Bis zur Mandatierung der Bank dauert es zwischen 2 und 4
Monaten.
Durch die Deckelung des täglichen Handelsvolumens dauert es im
allerbesten Fall ca. weitere 10-12 Monate bis das ARP in
der Größenordnung abgeschlossen wäre.
Die EU-Verordnung sieht zwar vor, dass die mandatierte Bank die
25%-Grenze an allen Handelsplätzen (Xetra, Cboe, Turquoise und
Aquis) ausschöpfen kann.
Aber da kommen nun weitere Punkte hinzu.
Die genannten Handelsplätze sind die einzigen, erlaubten.
Klar gibt es weitere Handelsplätze, wie Tradegate, gettex, Lang
& Schwarz und L&S Exchange.
Für ein reguliertes Aktienrückkaufprogramm fallen - wieder nach
EU-Recht (MAR) - diese Plattformen aber weg, da sie auf dem
Market-Maker-Prinzip basieren.
Bei gettex oder Tradegate kauft man meist nicht direkt von einem
anderen Anleger, sondern von einem Market Maker (z. B. der Baader
Bank oder der Commerzbank selbst als Market Maker für eigene
Retail-Kunden). Ein Rückkaufprogramm darf rechtlich aber nur
gegen echte Marktlidquidität im Orderbuch (Order-driven Market)
gematcht werden.
Die EU-Verordnung verlangt aber, dass die Orders an
Handelsplätzen platziert werden, die ein transparentes,
fortlaufendes und multilaterales Orderbuch ohne
zwischengeschaltete Market Maker aufweisen.
Das heißt, bei Rückkäufen über solche Handelsplätze wäre die Safe
Harbor-Regelung nicht erfüllt.
Brisant: Eine mandatierte Bank würde die Vorschriften missachten,
würde sie solche Rückkauf-Order an solchen Handelsplätzen
platzieren.
Die Regelung wurde für institutionelle Rückkäufe geschaffen, um
"rechtlich saubere Marktliquidität" widerzuspiegeln.
Also im Prinzip das genaue Gegenteil was UniCredit derzeit mit
dem Tendering betreibt, von der selbst die Commerzbank
anzweifelt, woher die vorgeblichen Papiere stammen.
Die Commerzbank-Aktie ist primär an deutschen und europäischen
Börsen zugelassen (Primary Listing auf Xetra).
In Asien (z.B. Hongkong oder Tokio) gibt es hingegen kein
liquides, reguliertes Orderbuch für die Aktie.
Demnach fallen diese Handelsplätze für das ARP auch weg.
Ein solches ARP ist deshalb extrem staat EU-weit reguliert und
überwacht.
Das wurde bewusst so geschaffen, um die Kurse nicht anziehen zu
lassen.
Man hat sogar ein zeitliches Fenster geschaffen (Käufe müssen
innerhalb der regulären Handelszeiten des Heimatmarktes
stattfinden (09:00 bis 17:30 Uhr MESZ) ), weil bereits Bewegungen
auf asiatischen Börsen nachts in Europa unkontrolliert Kurse
anziehen lassen könnte.
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Es gibt aber noch einen weiteren gewichtigen Punkt durch die
25%-Deckelung:
Das Aktien-Rückkauf-Programm ist ja an das tägliche
Handelsvolumen gekoppelt.
Das nimmt aber kontinuierlich stark ab, weil Unicredit
seinen Anteil nicht mehr in den Markt gibt und viele sonstige
Aktionäre abwarten.
Das austrocknende Handelsvolumen ist das größte Problem für den
zeitlichen Ablauf.
Da UniCredit ca. 50 % der Anteile kontrolliert und diese dem
Markt entzieht, sinkt das freie Handelsvolumen (ADV)
kontinuierlich. Ein sinkendes ADV führt automatisch dazu, dass
die Commerzbank pro Tag weniger Aktien zurückkaufen darf.
Die Konsequenz: Wenn das Volumen am Markt um beispielsweise 40 %
einbricht, verlängert sich die theoretische Rückkaufdauer für
112,7 Millionen Aktien von 12 Monaten auf locker 18 bis 20
Monate, eher mehr.
Die Commerzbank behält sich in den ARP-Bedingungen stets vor, das
Programm bei "mangelnder Marktliquidität" vorübergehend zu
stoppen.
Unter normalen Bedingungen wäre das verständlich, hier hingegen
gäbe es vermutlich nicht besseres, als wenn die Commerzbank mit
dem ARP den Kurs anheizt.
Klar kommt es natürlich am Schluss auch darauf an, wieviel
Grundkapital die Bank wieder zurück einsammelte, aber ein stark
anziehender Kurs hätte für UniCredit die deutlich abwehrenderen
Folgen.
Die Commerzbank muss die Aktien außerdem ja nicht sofort
einziehen, sondern kann sie selbst verwerten.
Sie kann sie als sogenannte „eigene Aktien“ (Treasury Shares) in
der Bilanz halten (macht sie ja schon mit 3,08% glaub ich?).
Die Bank kann diese Aktien nutzen, um sie gezielt an einen
befreundeten Großaktionär (einen „weißen Ritter“) auszugeben, um
das Stimmrecht des Angreifers (UniCredit) zu verwässern.
Oder sie kann Anteile für eigene Akquisitionen nutzen, um sich
durch Größe für eine Übernahme teurer und unkontrollierbarer zu
machen.
Bisher kauft sie hingegen wohl hauptsächlich für
Vergütungsprogramme zu; das ist leider sehr spärlich.
Auf der HV in Wiesbaden standen etliche Kleinaktionäre mit 16
Aktien im Register; als ich mich mit jemand über diese
Auffälligkeit unterhielt, meinte der Typ, dass das in der Tat aus
einer Mitarbeiter-Prämie stammt (500 EUR).
Damit wehrt man die Übernahme sicher nicht ab.
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Fazit zur 25%-Deckelung:
Unicredit ist quasi damit abgesichert, dass der Kurs nicht zu
stark anzieht.
Die 25 %-Volumengrenze der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR),
die eigentlich Marktmanipulationen verhindern soll, wirkt in
dieser Übernahmesituation tatsächlich wie ein Schutzschild für
UniCredit.
UniCredit hat auch bewusst das Aktientauschangebot statt
Barzahlung offeriert; eigentlich extrem risikoreich für
eine Übernahme, denn ein Barangebot bleibt fix. Zieht hingegen
der CoBa-Kurs stark an, wäre das Umtauschangebot extrem
unattraktiv. Die Commerzbank schreibt ja heute schon von
wirtschaftlich nicht nachzuvollziehenden Umtauschaktionen, aber
bei noch höheren CoBa-Kursen (was bei einer Übernahmeabsicht mit
gleichzeitigen ARP von 10% des Grundkapitals) den Kurs in die
Höhe schnellen ließe, wie höchstens noch beim Porsche-VW-Deal.
Angeblich hält UniCredit bereits Zugriff auf bis zu 50,8% der
CoBa-Anteile (durch direkte Anteile, Optionen und Total Return
Swaps). Wenn der Kurs durch den Rückkauf nur gedeckelt und
gestreckt steigt, kann UniCredit diese Finanzderivate und
Kaufoptionen zu deutlich günstigeren und berechenbareren
Konditionen in echte Aktien wandeln.
Da der Markt weiß, dass die Commerzbank den Kurs nicht im
Alleingang kurzfristig hochdrücken darf, können Hedgefonds und
Investmentbanken viel risikoärmer agieren.
--> Was als Verteidigungsmaßnahme der Commerzbank gedacht ist
(Kapital an Aktionäre per ARP zurückzugeben, um sich teurer zu
machen), wird durch die regulatorischen Bremsen der EU im
Handelsverlauf zeitlich so stark gestreckt, dass der Angreifer
UniCredit die Kursentwicklung ganz präzise in seine eigene
Übernahmestrategie einpreisen kann.
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Summa summarum:
Das Spiel machen nur noch die großen unter sich aus.
Könnte man freihändig jeden beliebigen Preis für das Eigentum
anderer bieten (Commerzbank kauft zu jedem Preis unlimitiert
zurück), wäre UniCredit vermutlich ganz schnell gearscht. Vor
allem die Tenderer im Hintergrund würden wohl kollabieren; man
hätte dasselbe Szenario wie bei der VW-Aktie damals.
Für uns Kleinaktionäre wäre das Gold wert. Aber dass Leute wie
wir von sowas profitieren, ist von der EU nicht vorgesehen.
Für die Commerzbank wird diese Angreifer-schützende Regelung nun
höchstwahrscheinlich zum Verhängnis.
Denn sie kann gar nicht abwehrmäßig so agieren, wie sie wollte.
Ihr läuft die Zeit davon.