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    AKTIE IM FOKUS

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    Erholung von Gea gewinnt nach Kaufempfehlung deutlich an Fahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktie steigt 4,4 Prozent auf 58,55 Euro
    • 50-Tage-Linie überwunden und Erholung 9,5 Prozent
    • Kursziel auf 70 Euro erhöht, Schätzungen bis 6 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Erholung von Gea gewinnt nach Kaufempfehlung deutlich an Fahrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Aktien der Gea Group am Dienstag mit kräftigem Zuwachs die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend hinter sich gelassen. Zuletzt stiegen sie an der Dax -Spitze um 4,4 Prozent auf 58,55 Euro.

    Sie notieren damit wieder auf dem Niveau von Anfang Mai. Die damals entstandene Kurslücke ist so gut wie geschlossen. Ausgehend vom Anfang Juni erreichten tiefsten Stand seit April 2025 haben sich die Titel des Anlagenbauers um 9,5 Prozent erholt.

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    Analyst Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank hob sein Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro an und stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Die robusten Fundamentaldaten stünden in einem Missverhältnis zur Bewertung, schrieb er. Die Umsatz- und Margenaussichten beurteilt er nun zuversichtlicher. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 hob er um bis zu 6 Prozent an./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (16. Juni 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,28 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+17,97 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Übernahmekampfes auf Kurs und Bewertung der Commerzbank, inklusive jüngstem Kursdruck (rund 36 €), Arbitrage-Potenzial beim Umtauschangebot, Ablauf der Annahmefrist, Unsicherheit über ein höheres Übernahmeangebot sowie mögliche Vorstand/Aufsichtsrat-Wechsel und deren Folgen für Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    AKTIE IM FOKUS Erholung von Gea gewinnt nach Kaufempfehlung deutlich an Fahrt Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Aktien der Gea Group am Dienstag mit kräftigem Zuwachs die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend hinter sich gelassen. Zuletzt stiegen sie an der Dax -Spitze um 4,4 Prozent auf 58,55 …
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