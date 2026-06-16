SUSS MicroTec: Die Rallye verliert an Schwung, droht jetzt die Korrektur?

Halbleiter-Werte waren neben Weltraum-Aktien der in diesem Börsenjahr bislang heißeste Trade. Die branchenweite Rallye hat dabei nicht nur bekannte Werte wie AMD , Intel und Micron erfasst, sondern auch zu Ansteckungseffekten auf weniger technologielastigen Märkten wie dem US-amerikanischen geführt. Auf dem deutschen Aktienmarkt profitieren beispielsweise die Anteile von Aixtron , Infineon und nicht zuletzt auch von SUSS MicroTec .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anteile des Anlagenherstellers aus Garching haben sich seit dem Jahresauftakt um fast 153 Prozent verteuert. Damit lässt SUSS MicroTec sogar den von US-Werten dominierten Branchenindex Philadelphia Semiconductor (+99 Prozent) hinter sich.

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SUSS MicroTec: Neue Allzeithochs und trotzdem korrekturgefährdet

Trotz zwischenzeitlich empfindlicher Gewinnmitnahmen legte SUSS MicroTec auch in den vergangenen 4 Wochen zweistellig zu. Damit ist die Rallye der Aktie auf den ersten Blick intakt und in voller Fahrt. Doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich erste Warnhinweise, die für eine kräftige Korrektur schon in Kürze sprechen könnten:

Hohe Dynamik kann nicht über erste charttechnische Risse hinwegtäuschen

Übergeordnet befindet sich die Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Zwar ging es nach einem nicht minder bemerkenswerten Rekordlauf 2024 mit neuen Allzeithochs für einige Monate bergab, doch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres kam neuer Schwung auf und die Anteile zündeten schließlich den Turbo. Im Chart sind die wiederholten Tempoverschärfung gut zu erkennen. Auch der stark gestiegene Trendstärkeindikator MACD zeigt die bis zuletzt wachsende Dynamik der Aktie an.

Zum Wochenauftakt gelang SUSS MicroTec nach den Berichten über die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran bereits am kommenden Freitag ein neues Rekordhoch. Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Das lässt zunächst ein Anhalten der Rallye vermuten.

Allerdings hat der Höhenflug der Aktie ein Problem, denn er wird auf Tageskursbasis nicht mehr von steigenden technischen Indikatoren unterstützt. Damit fehlt ihm nicht nur die Bestätigung, sondern auch die Nachhaltigkeit. Solche bearishen Divergenzen gelten in der technischen Analyse als Vorboten von Gegen- und Trendwendebewegungen.

SUSS MicroTec auch auf höheren Zeitebenen stark überkauft

Trotz steigender Kurse hat SUSS MicroTec mit Blick auf den MACD bereits an Dynamik eingebüßt. Zuletzt fiel der MACD sogar unter seine (rote) Signallinie. Solche Crossings gelten wie auch bearishe Divergenzen nach starken Aufwärtsbewegungen bereits als Trendwendesignale.

Dazu kommt, dass die Aktie zuletzt stark überkauft war. Die Überhitzung im Relative-Stärke-Index (RSI) konnte auf Tageskursbasis zwar bereits etwas konsolidiert werden, doch auf Wochen- und Monatsbasis ist SUSS MicroTec noch immer stark überkauft. Hier liegen die Werte mit 81,5 und 74,5 Zählern deutlich über der Schwelle von 70, die überkaufte Niveaus anzeigt.

Im schlimmsten Fall droht eine Halbierung der Aktie

Das deutet darauf hin, dass SUSS MicroTec reif für eine mehrwöchige bis Monate andauernde Korrektur ist. Im Kursverlauf ist es zu einem sogenannten Broadening Ascending Wedge gekommen. Das ist ein nach starken Rallyes häufig zu findendes Kursmuster. Der Anstieg der Schwankungsbreite gepaart mit steigenden Kursen ist ein Zeichen wachsender Unsicherheit. Diese entlädt sich häufig in einen Ausbruch zur Unterseite und damit in eine Korrekturbewegung. Hierfür ist die Marke von 90 Euro aktuell der Sell-Trigger.

Sollte es angesichts der wachsenden Korrekturhinweise zu Verkäufen kommen, sollten Anlegerinnen und Anleger mindestens einen Test der 50-Tage-Linie bei 80,81 Euro einplanen. Weitere Unterstützungen sind im Bereich der Aufwärtstrendlinie bei rund 70 Euro zu finden sowie an den "runden" Marken 50 und 60 Euro. Insbesondere 50 Euro könnten mittelfristig angelaufen werden, da hier auch die noch auf einen Test wartende 200-Tage-Linie verläuft.

Fazit: Auch mit Blick auf die Bewertung ist eine Korrektur überfällig

Auf eine Halbierung des Aktienkurses dürften angesichts des euphorischen Sentiments gegenüber der Halbleiterbranche aktuell nur die wenigstens Anlegerinnen und Anleger gefasst sein. Mit Blick auf die Unternehmensbewertung käme sie jedoch nicht überraschend, denn für 2026 ist SUSS MicroTec bereits mit dem 51,3-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Für 2027 liegt das KGVe bei knapp 30 – das ist sogar mehr als bei KI-König Nvidia, für den ein KGV von 23,7 erwartet wird.

Gegenüber ihrem langfristigen Bewertungsdurchschnitt von etwa 34 ist die SUSS-MicroTec-Aktie gegenwärtig um rund ein Drittel überbewertet. Das zeigt, dass die Abwärtsrisiken auch ohne die Annahme der schlimmstmöglichen Korrektur erheblich sind. Anlegerinnen und Anleger dürften daher gegenwärtig gut beraten sein, einige Gewinne zu sichern oder wenigstens Stopp-Loss-Orders zu setzen. Ein Neueinstieg kann hingegen nicht mehr empfohlen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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