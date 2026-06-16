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    Besonders beachtet!

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    SFC Energy Aktie weiter aufwärts - +7,53 % - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SFC Energy Aktie bisher um +7,53 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - SFC Energy Aktie weiter aufwärts - +7,53 % - 16.06.2026
    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

    SFC Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SFC Energy. Mit einer Performance von +7,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,125. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SFC Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +36,95 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um +5,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +65,53 % gewonnen.

    Während SFC Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

    SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,56 %
    1 Monat -2,48 %
    3 Monate +36,95 %
    1 Jahr -7,51 %
    Stand: 16.06.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursverlauf von SFC Energy und seine Bewertung im Verteidigungssegment. Die Diskussion fokussiert auf fortgesetzte Defense-Nachfrage, potenzielle Kursziele um 30–40 €, die Rolle von US-Partnern, NATO-Standards und Börsenreaktionen. Technische Potenziale wie LAPS-R und Brennstoffzellen sowie das Gesamtpotenzial von ca. 350 Mio. € bis 1,2 Mrd. € werden genannt, Risiken durch Volatilität/Ertrag bleiben kritisch.

    Zur SFC Energy Diskussion

    Informationen zur SFC Energy Aktie

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 385,00 Mio.EUR € wert.

    SFC Energy AG demonstrates innovative power solutions for military vehicle platforms at Eurosatory


    EQS-News: SFC Energy AG / Key word(s): Miscellaneous SFC Energy AG demonstrates innovative power solutions for military vehicle platforms at Eurosatory 16.06.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

    SFC Energy AG präsentiert innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen auf der Eurosatory


    EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy AG präsentiert innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen auf der Eurosatory 16.06.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,56 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,64 %. Bloom Energy (A) notiert im Plus, mit +1,05 %.

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    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SFC Energy

    +8,52 %
    +5,42 %
    -3,04 %
    +37,45 %
    -6,12 %
    -17,37 %
    -20,56 %
    +498,97 %
    -10,80 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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