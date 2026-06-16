RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,18EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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