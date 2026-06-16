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    123fahrschule: So beeinflusst die Fahrschulreform die Branche!

    Mit Rückenwind durch die Fahrschulreform stellt die 123fahrschule SE ihre Weichen neu: Wachstum, Expansion und digitale Transformation sollen die Branche grundlegend verändern.

    123fahrschule: So beeinflusst die Fahrschulreform die Branche!
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Fahrschulreform wurde am 10. Juni 2026 im Kabinett beschlossen und soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten, was den regulatorischen Rahmen für die Branche absteckt.
    • Für 2026 erwartet die 123fahrschule SE einen Umsatz von 26 bis 29 Mio. EUR und bestätigt das EBITDA-Ziel von 1,5 bis 2,5 Mio. EUR.
    • Die Reform könnte das Umsatzwachstum bis 2029 auf bis zu 90 Mio. EUR mit einem EBITDA von 20-25 Mio. EUR steigern, basierend auf internen Berechnungen.
    • Das Unternehmen plant, bis 2028 von 12 auf 30 Städte im Eigenbetrieb zu expandieren und bis 2029 über 650 Standorte mit einem Netzwerk von ca. 1.200 Fahrlehrern zu erreichen.
    • Neue Wertschöpfungsstufe: Mit 123preisvergleich.de will die Firma Mobilitätsdienstleistungen wie Versicherungen und Fahrzeugfinanzierungen nach bestandener Prüfung anbieten, was zusätzliches Wachstum generiert.
    • Die operative Transformation läuft bereits: Digitalisierung des Theorieunterrichts, Konsolidierung der Fahrzeugflotte und Kündigung von Mietverträgen, um die Skalierbarkeit und Profitabilität zu erhöhen.

    Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,81 % im Plus.


    123fahrschule

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    ISIN:DE000A2P4HL9WKN:A2P4HL
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