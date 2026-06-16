🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMajestic Gold AktievorwärtsNachrichten zu Majestic Gold
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Majestic Gold Corp. reagiert auf Einberufungsverlangen eines Aktionärs und gibt Datum der Jahreshauptversammlung bekannt

    Majestic Gold Corp. reagiert auf Einberufungsverlangen eines Aktionärs und gibt Datum der Jahreshauptversammlung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 15. Juni 2026 – Das Board of Directors von Majestic Gold Corp. (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) (das Unternehmen“) berichtet, dass es auf Anraten seines Rechtsberaters entschieden hat, dass das Einberufungsverlangen eines Aktionärs von Herrn Fan Zhong Kong vom 28. Mai 2026 (das „Einberufungsverlangen“) kein gültiges Einberufungsverlangen eines Aktionärs gemäß Business Corporations Act (British Columbia) (das „Gesetz“) ist. Dementsprechend wird das Unternehmen keine Aktionärsversammlung als Reaktion auf das Einberufungsverlangen einberufen.

     

    Das Einberufungsverlangen schlägt unter anderem eine Wahl von Direktoren und die Festsetzung der Anzahl an Direktoren auf vier vor. Allerdings werden darin keine Direktoren vorgeschlagen, und es enthält auch keine ausreichenden Informationen dazu noch zu anderen darin vorgeschlagenen Punkten. Das Board of Directors wurde vom Rechtsberater darüber informiert, dass das Einberufungsverlangen Mängel aufweist und kein gesetzlich gültiges Einberufungsverlangen ist.

     

    Das Unternehmen hat Herrn Kong darüber informiert, dass er, wenn er eine Versammlung einberufen möchte, um die in seinem Einberufungsverlangen dargestellten Punkte zu erörtern, ein neues Einberufungsverlangen einreichen kann, in dem die zuvor genannten Mängel behoben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die im Einberufungsverlangen dargelegten Punkte genau die Punkte sind, die üblicherweise auf der Jahreshauptversammlung behandelt werden, die das Unternehmen, wie weiter unten genauer erklärt, vor Ablauf der gesetzlichen Frist abhalten möchte.

     

    Außerdem hat Herr Kong vor dem Supreme Court von British Columbia Verfahren eingeleitet, um unter anderem eine einstweilige Verfügung zu erzielen, die es dem Unternehmen untersagt, die am 21. Mai 2026 angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung durchzuführen, bis entweder die Petition angehört wurde oder die Jahreshauptversammlung des Unternehmens stattgefunden hat. In der zugrundeliegenden Petition beantragt Herr Kong außerdem die Abberufung von vier Direktoren aus ihrem Amt. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe von Herrn Kong und beabsichtigt, sich im besten Interesse aller Stakeholder energisch dagegen zu verteidigen.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Majestic Gold Corp. reagiert auf Einberufungsverlangen eines Aktionärs und gibt Datum der Jahreshauptversammlung bekannt Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 15. Juni 2026 – Das Board of Directors von Majestic Gold Corp. (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) (das „Unternehmen“) berichtet, dass es auf Anraten seines Rechtsberaters entschieden hat, dass das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     