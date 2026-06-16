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    Vintage.com startet in Deutschland - Komfort wird zum neuen Wachstumstreiber im Secondhandmarkt

    • Arcavindi wird in Deutschland ab sofort zu Vintage.com. Mit einem einheitlichen Markenauftritt in Europa stärkt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und reagiert auf die steigende Nachfrage nach einfachen und bequemen Wiederverkaufslösungen.
    • Seit dem Markteintritt im Januar 2025 hat Vintage.com mehr als 30.000 Kund:innen betreut und über 2,9 Millionen Euro ausgezahlt.
    • Deutschland zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten des Unternehmens: Die Zahl der Kund:innen liegt 2026 bereits neunmal höher als im Vorjahreszeitraum.

    LEEDS, England, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Secondhandmarkt entwickelt sich weiter. Online-Marktplätze haben den Handel mit gebrauchten Produkten für viele Menschen einfacher und zugänglicher gemacht. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Lösungen, die den Wiederverkauf noch unkomplizierter gestalten. Immer mehr Verbraucher:innen möchten ungenutzte Gegenstände verkaufen, ohne Inserate erstellen, Preise verhandeln oder den Versand selbst organisieren zu müssen.

    Vor diesem Hintergrund wird Arcavindi in Deutschland ab sofort zu Vintage.com. Mit der Umstellung auf einen einheitlichen Markenauftritt bündelt das Unternehmen seine europäischen Marken unter einem gemeinsamen Namen und unterstützt das weitere Wachstum in Europa. 

    Deutschland zählt bereits heute zu den stärksten Märkten des Unternehmens. Seit seinem Markteintritt im Januar 2025 hat Vintage.com über 2,9 Millionen Euro an über 30.000 Kund:innen hierzulande ausgezahlt. Die Kundennachfrage liegt 2026 bereits neunmal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig zeigt sich eine hohe Kundenbindung: Knapp jede/r vierte Kund:in in Deutschland hat den Service bereits mehrfach genutzt. Europaweit hat das Unternehmen bislang mehr als eine Million Einsendungen verarbeitet.

    Veränderte Verbrauchererwartungen treiben das Wachstum

    Das starke Wachstum spiegelt die sich verändernden Erwartungen von Verbraucher:innen wider. Während Online-Marktplätze auch weiterhin einen wichtigen Bestandteil des Marktes ausmachen, suchen immer mehr Verbraucher:innen nach Möglichkeiten, den Aufwand für Inserate, Preisverhandlungen und den Versand zu reduzieren.

    Mit Vintage.com können Kund:innen mehrere gebrauchte Gegenstände in einem einzigen Paket einsenden, darunter Schmuck und Uhren, Gold und Silber, Münzen, Vintage-Elektronik, Kameras, Spielzeug und weitere Haushaltsgegenstände. Der Service ist kostenlos, umfasst einen versicherten Versand und bietet ein Gesamtangebot für alle eingesendeten Artikel. Wird das Angebot nicht angenommen, werden die Gegenstände kostenlos zurückgesendet.

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