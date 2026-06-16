Virtueller Tag für Stiftungsvermögen am 16.-17.6.2026 – Jetzt anmelden!
Wie sichern Stiftungen dauerhaft 4% Ertrag? Der VTFDS 2026 zeigt, wie Governance, Anlagerichtlinien und Private Debt zu robusten Vermögens-Setups in DACH beitragen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Virtuelle Veranstaltung „VTFDS – Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen“ am 16.–17. Juni 2026 (Hinweis/Organisation: Tobias Karow / STIFTUNGSMARKTPLATZ.EU; Veröffentlichung über Markus Hill).
- Mission „4%“: Ziel, Stiftungen so zu befähigen, dass sie dauerhaft mindestens 4% zweckgebundenen Ertrag erwirtschaften – durch bessere Erträge und stärkere Rolle von Wertzuwächsen.
- Fokus auf Governance und Handwerk: Klare, praktikable Anlagerichtlinien, Verständnis der Pflichten (Business Judgement Rule), externe Expertise und Berücksichtigung von Finanzpsychologie sind zentral.
- Umfang und Bedarf: In DACH gibt es über 45.000 gemeinnützige Stiftungen – dementsprechend müssen über 45.000 individuelle Vermögens‑Setups gefunden und professionalisiert werden.
- Erkenntnisse zu Private Debt (DANEO Partners): US Direct Lending ist reifer, aber mit verwässerten Covenants und höheren versteckten Ausfallraten; Europa (insb. Lower Mid Market / DACH) bietet derzeit attraktivere risikoadjustierte Spreads, konservativere Strukturen und Chancen für erstrangig besicherte Kredite.
- Weiteres / Kontakt: Programm & Anmeldung online (VTFDS – Programm & Anmeldung); Ansprechpartner Markus Hill (info@markus-hill.com, +49 163 4616179) sowie Verweise auf verwandte Formate (Smart Impact Investing, Private Markets Excellence Forum).
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