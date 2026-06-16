Conow stellt die Lyra-Serie in Deutschland vor und definiert damit die Solarstromspeicherung auf dem Balkon als KI-integrierte Energieinfrastruktur für Privathaushalte neu

DÜSSELDORF, Deutschland, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Da sich der deutsche Energiemarkt mit großen Schritten auf das Zeitalter der KI-gestützten autonomen Energieversorgung zubewegt, reicht herkömmliche Speicherhardware nicht mehr aus, um den wachsenden Bedarf an echter Energieautarkie für Privathaushalte zu decken. Conow ist eine KI-native Marke für digitale Energie-Ökosysteme, die auf der globalen AIoT-Infrastruktur von Tuya (NYSE: TUYA) basiert und sich zum Ziel gesetzt hat, das deutsche Energieversorgungssystem für Privathaushalte grundlegend neu zu definieren und es von isolierten „Hardwaregeräten" zu einem intelligenten „autonomen Energienetzwerk" zu entwickeln.

Mithilfe von AirMesh und der Conow Energy Intelligence Platform verwandelt Lyra die Solarstromspeicherung auf dem Balkon in ein skalierbares, intelligentes und sich selbst optimierendes Energiesystem für Privathaushalte

Als Zeichen dieses Paradigmenwechsels führt Conow die Lyra-Serie (Lyra 2500 Pro & Lyra 2500 AC) auf dem deutschen Markt ein – den ersten Plug-and-Play-Einstieg in eine neue Kategorie der Hausenergie: ein selbstoptimierendes, drahtloses und ertragsfähiges Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Energieunabhängigkeit für jeden Haushalt zugänglich zu machen, von Wohnungen bis hin zu Villen.

Deutschland ist Europas fortschrittlichster Markt für dezentrale Energie. Doch komplexe Installation, mangelnde Skalierbarkeit und unintelligente Speichersysteme versperren nach wie vor den Weg zu echter Energieunabhängigkeit. Dies macht Deutschland zu einem idealen Einführungsmarkt für intelligente Energie-Heimsysteme, die dezentrale Energieanlagen optimieren, automatisieren und monetarisieren können.

Drahtlose Energienetzwerke für echte Flexibilität im Haushalt

Lyra ist Conows erstes Einstiegsprodukt für Energieautarkie im Haushalt auf dem deutschen Markt und senkt die Einstiegshürde, sodass jeder Haushalt problemlos über einen eigenen intelligenten Energiemanager verfügen kann.

Lyra 2500 Pro ist für den Einsatz auf dem gesamten Balkon oder im ganzen Haus konzipiert und bietet hohe PV-Eingangsleistung, Multi-MPPT, stärkere Ausgangsleistung und Skalierbarkeit. Lyra 2500 AC hingegen ist als leichtgewichtiges, wechselstromgekoppeltes Upgrade für bestehende PV-Anlagen konzipiert: einfach nachzurüsten, kein Austausch der Anlage erforderlich.