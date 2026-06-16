F3 zielt mit dem Sommer-Explorationsprogramm 2026 auf neue Entdeckungen in PLN ab

Kelowna, British Columbia – 16. Juni 2026 / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSXV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3“ oder „das Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem Sommer-Explorationsprogramm 2026 in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca Basin zu geben. Das Programm baut auf dem Impuls der Unternehmensentdeckungen in den Zonen JR und Tetra auf und entwickelt eine Reihe neuer Zielgebiete in den drei Liegenschaften des Projekts, Patterson Lake North, Minto und Broach, weiter. Eine 3D-DCIP- und geophysikalische Widerstandsuntersuchung direkt über der Zone Tetra wird fortgesetzt (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2026).

Das Projekt PLN ist eines der größten zusammenhängenden Landpakete im Besitz eines einzelnen Explorationsunternehmens entlang des ergiebigen südwestlichen Randes des Athabasca Basin, das die Lagerstätte Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy beherbergt. Während die Zonen JR und Tetra weiterhin den Kern der Unternehmensaktivitäten bilden, entwickelten die andauernde Datensammlung und neue Interpretation historischer und kürzlich akquirierter geophysikalischer, geologischer und geochemischer Datensätze im weiteren Projektgebiet mehrere Trends zu Bohrzielen weiter.

Das Sommerprogramm 2026 ist auf die systematische Weiterentwicklung dieser neuen Zielgebiete parallel zur fortgesetzten Beurteilung der Vorzeige-Entdeckungen des Unternehmens ausgerichtet. Die Bohrarbeiten sollen Anfang Juli beginnen und umfassen zunächst ungefähr 4.000 Meter.

Sam Hartmann, Vice President Exploration, kommentierte:

„Unser Sommerprogramm 2026 reflektiert den systematischen, projektweiten Ansatz für das gesamte Landpaket, der unsere Entdeckungen in den Zonen JR und Tetra weiterentwickelt hat. Die Zone Tetra war eine bahnbrechende Entdeckung, die erste im Gebiet Clearwater, ein Gebiet, das lange aufgrund seines stark magnetischen Profils und seiner historisch schwachen Leiter-Reaktion übersehen wurde. Es verdeutlichte, dass F3 durch die Anwendung neuer Lagerstättenmodelle in Gebieten, in denen andere Unternehmen nicht tätig waren, neue Entdeckungen an unerwarteten Orten machen kann. Wir wenden jetzt den gleichen Vorreiter-Ansatz im Projekt an und verbinden eine Kombination von geophysikalischen Methoden, Magnetotellurik-, Widerstands-, Boden-EM- und Schwerkraftuntersuchungen, die auf jedes Ziel individuell zugeschnitten werden, um eine Pipeline tiefer bohrbereiter Ziele aufzubauen. In dieser Saison werden wir die aussichtsreichsten Ziele weiterentwickeln und gleichzeitig die Erschließung des bedeutenden ungeprüften Potenzials in allen drei Liegenschaften vorantreiben.“

Karte 1. Projekt Patterson Lake North – Überblick über die Sommer-Exploration 2026

Liegenschaft Broach

In der 19.022 Hektar großen Liegenschaft Broach, in der die Entdeckung Zone Tetra liegt, soll die derzeitige 3D-DCIP- und Widerstandsuntersuchung die Bestimmung von Bohrzielen direkt über der Struktur Tetra verbessern (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2026 und Karten 1 und 2). Die Sommer-Zielbestimmung in der Liegenschaft Broach konzentriert sich auf zwei Gebiete: das Gebiet Patterson West, das die Zone Tetra umschließt, und das Gebiet Broach Lake South (BRS) (siehe Karte 2).

Gebiet Patterson West

Das Gebiet Patterson West umschließt die Zone Tetra und beherbergt zahlreiche Ziele, die von EM-Leitern und Anomalien geringer Schwerkraft definiert werden und geophysikalische Signaturen ähnlich der Zone Tetra aufweisen. Vier dieser Ziele wurden für Bohrprüfungen im Sommerprogramm 2026 priorisiert (Ziele 1 – 4 auf Karte 2). Probenahmen des historischen Bohrkerns durch F3 ergaben 423 ppm U und identifizierten intensives Bleichen. Diese Ziele wurden bisher nicht durch Bohrungen geprüft.

Gebiet Broach Lake South (BRS)

Das Gebiet Broach Lake South (BRS) beherbergt mehrere bohrbereite Ziele (Ziele 1 und 2 auf Karte 2). Diese beinhalten neu interpretierte, steil einfallende Leiter am südlichen Ende, das als eine Fortsetzung des Trends Carter betrachtet wird, sowie genauere Prüfungen der Bohrungen aus dem Jahr 2022, die graphitreiche Verwerfungen, starke Alterierung und aussichtsreiche Blei-Isotope, die in der nachfolgenden Beprobung festgestellt wurden, durchteuften.

Karte 2. Liegenschaft Broach – Sommer-Zielgebiete

Liegenschaft Patterson Lake North

Die 4.074 Hektar große Liegenschaft Patterson Lake North beherbergt die hochgradige Uranentdeckung Zone JR, ungefähr 23 Kilometer nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin. Als Grundpfeiler des Projekts PLN ist die Liegenschaft weiterhin von zentraler Bedeutung für die Explorationsstrategie des Unternehmens. Andauernde Datensammlung und geophysikalische Interpretation entwickeln mehrere regionale Trends, einschließlich der Trends im Gebiet Harrison und entlang des B1-Leiters, zu bohrbereiten Zielen weiter. Die Sommerarbeiten werden sich auf weitere regionale Zielgenerierung und die Integration kürzlich akquirierter Datensätze konzentrieren und diese Ziele auf die Bohrprüfung im fortschreitenden Programm vorbereiten.

Liegenschaft Minto

Die 19.864 Hektar große Liegenschaft Minto beherbergt priorisierte leitfähige Korridore und geophysikalische Anomalien entlang des Trends aus der Zone JR: Bemerkenswerterweise den Trend A4, der sich über fast 7 Kilometer erstreckt und parallel zum A1-Leiter, der die Zone JR beherbergt, verläuft, und eine ähnliche EM-Reaktion wie dieser Leiter aufweist. Die Sommerarbeiten werden das Zielgebiet in der Umgebung des historischen Bohrlochs PLN14-021 weiterentwickeln (siehe Karte 3):

- Weitere Bohrprüfungen sind in der Nähe des Bohrlochs PLN14-021 (im Jahr 2014 gebohrt) geplant, welches anomale Uranwerte (bis zu 44 ppm U im Grundgestein) und 698 ppm Bor direkt über der Diskordanz Athabasca in einer Tiefe von ungefähr 413 Metern, in einem Korridor parallel zum A1-Leiter nahe der Verwerfung Harrison, durchteufte.

- In der Zwischenzeit führte F3 eine luftgestützte Magnetotellurik-(MT)-Untersuchung und eine Boden-EM-Untersuchung über dem Zielgebiet durch.

- Die MT-Untersuchung identifizierte ein bedeutendes System geringen Widerstandes, das neu definierte Boden-Leiter beherbergt.

- Diese Ergebnisse werten den Korridor zu einem bohrbereiten Ziel für das Sommerprogramm 2026 auf.

Karte 3. Liegenschaften Patterson Lake North & Minto – Sommerzielgebiete

Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 42.961 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 19.022 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die jüngste Entdeckung von F3, 13 km südlich der Zone JR. Zu allen drei Konzessionsgebieten, aus denen das Projekt PLN besteht, besteht Zugang über den Provincial Highway 955.

Marketing-Vereinbarung: Delray Capital Markets Group:

F3 Uranium gibt außerdem den Abschluss einer Vereinbarung mit Delray Capital Markets Group („Delray CMG“ oder das „Beratungsunternehmen“), einem unter dem Namen Delray Capital Markets Group firmierenden, in Florida ansässigen und im Bereich Investor Relations und Medien tätigen Unternehmen bekannt. Delray CMG wird dem Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung Dienstleistungen zu Investor Relations, Marketing, Medien und Bewusstseinsbildung in Kapitalmärkten erbringen.

Die Vereinbarung wurde über einen ersten Zeitraum von 3 Monaten, beginnend ab 1. Juli 2026, zu einer Gebühr von 200.000 US-Dollar abgeschlossen. Außerdem können das Unternehmen und Delray CMG, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, die Verlängerung für einen Zeitraum von weiteren drei Monaten für ein Entgelt von bis zu 150.000 US-Dollar vereinbaren.

Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt Delray CMG weder direkt noch indirekt Beteiligungspapiere, Optionen, Warrants, umwandelbare Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens. Außerdem verfügt Delray CMG über kein Recht zum Erwerb eines solchen Beteiligungsinteresses. Delray CMG und das Unternehmen stehen in einem unabhängigen Verhältnis zueinander.

Rodney Raanan, CEO Delray Capital Markets Group.

6151 Via Venetia N. Delray Beach Fl. FL 33484

Rodney@DelrayCMG.com Tel: 516-368-4855

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp., einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt PLN.

Weitere Informationen zum Projekt PLN, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Zone JR von F3 Uranium, finden Sie im Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada“ vom 20. Januar 2026, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung der Konzessionsgebiete für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf die Konzessionsgebiete, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

F3 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y 9Y2

Kontaktdaten

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: ir@f3uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

„Dev Randhawa“

Dev Randhawa, CEO

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Die F3 Uranium (Old) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,32 % und einem Kurs von 0,097EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.