Rüstungsboom statt E-Autos: Lockheed Martin setzt auf General Motors

General Motors könnte künftig eine deutlich größere Rolle in der US-amerikanischen Rüstungsindustrie spielen. Nach Informationen des Wall Street Journal verhandelt der Autobauer mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin über die Herstellung von Bauteilen für Waffensysteme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dem Bericht zufolge soll General Motors häufig benötigte Komponenten fertigen, um Lockheed Martin beim Ausbau seiner Munitionsproduktion zu unterstützen. Welche Teile konkret produziert werden könnten, ist noch Gegenstand der laufenden Gespräche. Eine endgültige Vereinbarung gibt es bislang nicht.

Hintergrund sind stark geschrumpfte Bestände an Raketen und anderen wichtigen Waffensystemen. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben die Lagerbestände der USA und ihrer Verbündeten erheblich belastet. Die US-Regierung und das Pentagon drängen deshalb auf eine schnellere Produktion.

Pentagon sucht zusätzliche Industriekapazitäten

Nach Angaben des Wall Street Journal haben Regierungsvertreter auch General Motors angesprochen, um zusätzliche Fertigungskapazitäten zu erschließen. Konzernchefin Mary Barra führte demnach Gespräche mit Vertretern der Trump-Regierung über eine stärkere militärische Rolle des Unternehmens.

Das Pentagon sieht Bedarf an weiteren Industriepartnern, da traditionelle Rüstungsunternehmen Schwierigkeiten haben, die hohe Nachfrage nach Lenkwaffen und Abfangsystemen vollständig zu bedienen.

GM baut Verteidigungssparte aus

Für General Motors sind die Verhandlungen Teil einer langfristigen Strategie. Der Konzern war vor knapp 10 Jahren mit der Tochtergesellschaft GM Defense offiziell in das Verteidigungsgeschäft zurückgekehrt. Bislang lag der Schwerpunkt vor allem auf Militärfahrzeugen. Die seit Anfang des Jahres laufenden Gespräche mit Lockheed Martin sollen den Aufgabenbereich nun erweitern.

Lockheed Martin zählt zu den größten Rüstungskonzernen der Welt und produziert unter anderem F-35-Kampfjets, THAAD-Raketensysteme und Black-Hawk-Hubschrauber. Das Unternehmen hat zugesagt, seine Munitionsproduktion auszuweiten, kämpft jedoch laut dem Bericht mit Engpässen in der Lieferkette.

Autobauer entdecken den Rüstungsmarkt

Ein möglicher Deal zwischen GM und Lockheed Martin wäre Teil eines breiteren Trends. Angesichts einer im Vergleich zu früheren Jahrzehnten schwächeren Fahrzeugproduktion verfügen viele Hersteller über freie Kapazitäten in ihren Werken.

So berichtete das Wall Street Journal bereits über Überlegungen von Volkswagen, Komponenten für Israels Iron-Dome-System in Deutschland zu fertigen. Auch der Vorstandschef von Mercedes-Benz erklärte gegenüber der Zeitung zuletzt, das Unternehmen könne sich eine Beteiligung an der Verteidigungsproduktion in Europa vorstellen.

Allerdings gilt die Herstellung moderner Munition als deutlich komplexer als die klassische Automobilfertigung. Zudem sorgen hohe regulatorische Anforderungen und mögliche Vorbehalte von Investoren für Zurückhaltung in Teilen der Branche.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Rüstungsindustrie durch die Pläne der US-Regierung. Der jüngst vorgeschlagene Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen US-Dollar sieht Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar für Munition und Drohnenproduktion vor.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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