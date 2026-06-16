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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Redcare-Aktien erneut mit deutlichem Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare hebt Jahresausblick an, Aktie stark gestiegen
    • Kurs sprang von knapp 30 auf über 60 Euro binnen Wochen
    • Kurs durchbrach 200-Tage-Linie und Chartbild verbessert
    AKTIE IM FOKUS 2 - Redcare-Aktien erneut mit deutlichem Kurssprung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Kurs über 60 Euro, Textteile angepasst, DocMorris-Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angehobene Jahresausblick von Redcare und ein davon schon am Vortag ausgelöstes Kursfeuerwerk euphorisiert am Dienstag weiter die Anleger der Online-Apotheke. Der Kurs, der sich im März noch nahe 30 Euro auf dem tiefsten Stand seit 2019 bewegt hatte, sprang nun über die 60-Euro-Marke. Seitdem hat sich der Kurs also mehr als verdoppelt.

    Die Rally war am Vortag ins Laufen gekommen, als der Kurs im späten Handel mit fast 18 Prozent ins Plus gesprungen war. Am Dienstag legten die Aktien nun nochmals einen Kurssprung von bis zu 11 Prozent hin. Mit 63,80 Euro in der Spitze ließen sie mit der 60-Euro-Marke eine wichtige charttechnische Hürde hinter sich. Sie schafften es über die 200-Tage-Linie, über der sie zuletzt vor mehr als einem Jahr notiert hatten. Bestätigt sich dieses Bild, könnte sich das charttechnische Blatt längerfristig positiv wenden.

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    Redcare hatte am Montagnachmittag mitgeteilt, dass man ein höheres Umsatzwachstum und eine höhere operative Marge anpeile. Laut Felix Dennl von der Privatbank Metzler deutet das höhere Profitabilitätsziel darauf hin, dass das zusätzliche Wachstum "wertsteigernd skaliert wird". Dies zerstreue die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer Margenverwässerung durch Bonusprogramme und einer verstärkten Werbeintensität bei frei verkäuflichen Produkten.

    Experte Olivier Calvet von der UBS kommentierte am Dienstag, vor allem der Zeitpunkt habe überrascht, nicht aber die anspruchsvolleren Ziele an sich. Diese sind ihm zufolge noch nicht zu optimistisch. Sinan Doganli von Oddo BHF jedoch schrieb, ein solides Quartal sei noch keine Erlösung angesichts der Herausforderungen, einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

    Trotz des Kurssprungs seit Montag verbleiben die Redcare-Aktien in der Jahresbilanz mit etwa 4 Prozent in der Verlustzone. Seit November 2024, als noch viel Euphorie für das deutsche E-Rezept mit Kursen von bis zu 170 Euro eingepreist wurde, haben die Titel eine steile Talfahrt hinter sich - gemessen am Jahrestief 2026 betrug das Minus mehr als 80 Prozent.

    Die Aktien des Konkurrenten DocMorris folgten dem Redcare-Kurssprung am Montag und Dienstag an der Schweizer Börse nicht. Sie stagnieren nach ihrer jüngsten Erholung in dieser Woche bei etwa 8 Franken./tih/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 8,668 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +29,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+66,53 % bedeutet.





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