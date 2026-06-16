RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 28,78EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.





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