KI soll Behörden deutlich schneller machen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesdigitalministerium stellt eine KI-Software zur Verfügung, die Verwaltungsverfahren in Ländern und Kommunen deutlich beschleunigen soll. Die Lösung stehe ab sofort bereit, teilte das Ministerium in Berlin mit. Umfangreiche Anträge, Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen damit schneller bearbeitet werden können.

Genehmigungszeiten bei großen Infrastrukturprojekten würden durch die Software halbiert, hieß es in der Ministeriumsmitteilung. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sprach von einem bedeutenden Fortschritt und wichtigen Beitrag zur Staatsmodernisierung.