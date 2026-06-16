Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,20 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +29,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+66,53 % bedeutet.