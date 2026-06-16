ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
- Kursziel Redcare von 99 auf 102 Euro erhöht
- Buy belassen Ausblick rund 15 Prozent höher
- Schätzung Ebitda 2026 um zwölf Prozent erhöht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,20 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +29,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+66,53 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 102 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.
Hier noch einmal mein Post nach dem gegebenen Jahresausblick vom 03.03.2026 durch den Vorstand (dieser Jahresausblick war einfach eine Frechheit und da wollte / will sich der Vorstand wohl die Boni über solch schwachsinnigen Ausblicke sichern ... ein Schelm der böses dabei denkt ... P.S. der angehobene Ausblick RX ist jetzt immer noch extrem konservativ und hat viel Luft nach oben):
Mann o Mann,