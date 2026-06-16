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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Redcare von 99 auf 102 Euro erhöht
    • Buy belassen Ausblick rund 15 Prozent höher
    • Schätzung Ebitda 2026 um zwölf Prozent erhöht
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
    Foto: jarmoluk - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,20 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +29,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+66,53 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 102 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 102,00, was eine Steigerung von +66,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs und Bewertung von Redcare: einige sehen enormes Aufwärtspotenzial (bis vielfaches), andere warnen vor Volatilität und fehlenden Stop‑Losses. Kritik an einer konservativen 2026‑Guidance trotz starkem E‑Rezept‑Kundenzuwachs (2025: +60% auf 1,6 Mio), 2025‑Umsatz €2,94 Mrd (RX €1,069 Mrd). Thema auch: Upside durch Cross‑Selling, Automatisierung (bis −70% Kosten/Order), solide Finanzierung und Short‑Squeeze nach News.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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