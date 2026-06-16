Fondsboutiquen & Family Offices: Warum der Austausch bei Finanzplätzen so wichtig ist
Wie sichern Stiftungen nachhaltig 4% Ertrag – und welche Rolle spielt Private Debt dabei? Antworten liefert das Boutique‑Event „Finance & Future“ auf dem Uetliberg.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Veranstaltung „Finance & Future“ am 17.06.2026 (Hotel UTO KULM, Uetliberg): exklusives Boutique‑Event mit rund 40 Teilnehmenden, mehreren Insights‑Sessions und Markus Hill als Speaker zum Thema „Fondsboutiquen, Family Offices & Finanzplätze“.
- VTFDS‑Mission „4%“: Ziel, Stiftungen zu befähigen, ihr Kapital so zu managen, dass mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck erzielt werden; Fokus auf Abbau interner/externer Barrieren, Governance und sorgfältiges Handwerk.
- Kernergebnis aus Interview mit DANEO (Mario Almer / Florian Wegmann): US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden — US‑Markt ist größer, reifer, aber mit verwässerten Covenants und höheren „Shadow Default Rates“, Europa dagegen fragmentierter, konservativer und aktuell attraktiver.
- Private Debt hat sich in institutionellen Portfolios etabliert: Besonders Senior‑besicherte Direktkredite gelten als sinnvolle Ergänzung zu Public Credit; Allokation verlangt klare Manager‑Selektion, Struktur‑qualität und aktives Monitoring.
- Chancen und Risiken im Markt: Attraktive Möglichkeiten im europäischen Lower‑Mid‑Market (Unterversorgung, bessere Covenants, erstrangige Besicherung); Gegenrisiken sind Deployment‑Druck, steigender Wettbewerb, hohe Leverage‑Niveaus und geopolitische Unsicherheit.
- Bedeutung für Stiftungen: Oft mangelhafte oder zu enge/komplexe Anlagerichtlinien; Empfehlung: Business Judgement Rule beachten, externe Expertise nutzen, Anlagerichtlinien vereinfachen und Finanzpsychologie berücksichtigen, um langfristig Vermögen und Zweck zu sichern.
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