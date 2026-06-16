Seagate Technology Holdings Aktie legt weiter zu - +4,68 % - 16.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,68 % konnte die Seagate Technology Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +8,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 918,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Seagate Technology Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +175,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +19,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Seagate Technology Holdings auf +286,79 %.

Während Seagate Technology Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,82 % 1 Monat +35,43 % 3 Monate +175,61 % 1 Jahr +735,82 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 16.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 226 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,06 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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