50 Prozent Plus in 3 Tagen – SpaceX ist jetzt 110 Jahresumsätze wert

Die Kursgewinne haben die Marktkapitalisierung von SpaceX bereits auf über 2,5 Billionen US-Dollar getrieben. Damit ist das Unternehmen inzwischen das sechstwertvollste der Welt, hat Konzerne wie Tesla, TSMC und Broadcom hinter sich gelassen und liegt nur noch wenige Prozent hinter Amazon.

Die Rallye der SpaceX-Aktie nimmt immer extremere Ausmaße an. Nach Kursgewinnen von mehr als 40 Prozent an den ersten beiden Handelstagen legte die Aktie am Dienstag im vorbörslichen Handel zeitweise um weitere 11 Prozent zu. Damit steuert das von Elon Musk gegründete Raumfahrt- und KI-Unternehmen auf einen Kursanstieg von mehr als 50 Prozent innerhalb von nur drei Handelstagen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angetrieben wird die Euphorie vor allem von den ambitionierten Wachstumszielen von Elon Musk. Der SpaceX-Chef erklärte am Wochenende, das Unternehmen könne bis 2030 einen Jahresumsatz von rund einer Billion US-Dollar erzielen. Das wäre ein gewaltiger Sprung gegenüber den 18,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, die SpaceX im Jahr 2025 erwirtschaftete. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste das Unternehmen seinen Umsatz innerhalb von fünf Jahren mehr als verfünfzigfachen.

SpaceX schreibt jedoch tiefrote Zahlen. Im Jahr 2025 lag der Nettoverlust bei 4,9 Milliarden US-Dollar. Allein im ersten Quartal 2026 summierte sich das Minus auf weitere 4,28 Milliarden US-Dollar.

Dennoch greifen Privatanleger massiv zu. Nach Angaben von Vanda Research kauften sie in den ersten beiden Handelstagen genauso viele SpaceX-Aktien wie in der gesamten Vorwoche am gesamten US-Aktienmarkt. Auch die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Börsengangs, durch die weitere 83,3 Millionen Aktien platziert wurden, konnte die Nachfrage nicht bremsen.

Zusätzlichen Schwung könnte der am Dienstag startende Handel mit SpaceX-Optionen bringen. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Kontrakte schnell zu den meistgehandelten an der Wall Street aufsteigen könnten. Einige Händler spekulieren bereits auf einen sogenannten Gamma-Squeeze, bei dem starke Käufe von Kaufoptionen die Kursdynamik zusätzlich verstärken.

Die Bewertung sorgt allerdings zunehmend für Skepsis. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 110 notiert SpaceX deutlich über anderen hoch bewerteten Technologiekonzernen. Zum Vergleich: Palantir kommt auf einen Wert von 63, Nvidia auf rund 20, der S&P 500 auf 3,5.

Entsprechend gehen die Meinungen an der Wall Street auseinander. Das Researchhaus CFRA startete die Bewertung der Aktie mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 115 US-Dollar. Das entspricht einem Rückschlagspotenzial von knapp 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Der bekannte Leerverkäufer Jim Chanos sieht darin ein Warnsignal. Er bezeichnete Starlink zwar als "ein echtes Business", warnte jedoch davor, dass ein Großteil der aktuellen Bewertung auf langfristigen KI-Erwartungen beruhe. "Die Geschichte lehrt uns, dass man mit dem Kauf von Aktien, die mehr als das 100-fache des Umsatzes kosten, einfach nie wirklich viel Geld verdient", sagte Chanos.

Fest steht: Anleger setzen darauf, dass SpaceX die hohen Erwartungen erfüllt. Je stärker die Aktie steigt, desto größer wird allerdings auch der Druck, die ehrgeizigen Wachstumsziele tatsächlich zu erreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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