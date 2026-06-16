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    Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi erklärt Postbank-Tarifgespräche für gescheitert
    • Urabstimmung 17 Juni bis 3 Juli nötige Zustimmung 75%
    • Forderung acht Prozent oder mindestens 300 Euro
    Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi erklärt die Tarifgespräche bei der Postbank für gescheitert und bereitet unbefristete Streiks vor. Die Deutsche Bank , zu der die Postbank gehört, habe in der dritten Verhandlungsrunde für die rund 9.000 Beschäftigten kein ausreichendes Entgegenkommen gezeigt und kein neues Angebot vorgelegt, kritisierte Verdi.

    Vom 17. Juni bis 3. Juli finde nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks statt, teilte die Gewerkschaft mit. Nötig sei eine Zustimmung von mindestens 75 Prozent. Damit drohen Postbank-Kunden erneut Einschränkungen im Service, nachdem es bereits in den vergangenen Wochen mehrfach Warnstreiks bei der Postbank gegeben hatte.

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    Verdi fordert acht Prozent mehr Geld

    "Die Arbeitgeberseite hat es weiterhin selbst in der Hand, eine weitere Eskalation dieses Tarifkonflikts abzuwenden", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Für den 30. Juni sei eine vierte Verhandlungsrunde in Berlin vereinbart. "Dafür muss die Deutsche Bank jedoch endlich ein Angebot vorlegen, das den Leistungen der Beschäftigten und der wirtschaftlichen Stärke des Konzerns gerecht wird. Wir sind jederzeit zu einer Einigung bereit - aber nur auf der Grundlage eines substanziell verbesserten Angebots."

    Verdi fordert für die Beschäftigten der Postbank acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Die Gewerkschaft kritisiert, die Postbank-Beschäftigten profitierten nicht genug von den Rekordgewinnen der Deutschen Bank. Zudem will Verdi eine Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zum Beispiel im Bereich Künstliche Intelligenz erreichen./als/DP/stw

    Deutsche Bank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 30,24 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +11,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,77 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+32,32 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Bank: Amundi‑Stimmrechte werden als Rauschen betrachtet, wichtiger ist die operative Erholung. Erwartungen reichen bis ~40 € bis 2026; kurzfristig wirken IPO‑Fees (z.B. SpaceX) und Stimmrechtsmeldungen. Diskutiert werden Volatilität, Hebel/KO‑Zertifikate (KO rund 23 €) sowie Risiken durch Geopolitik und US‑Private‑Credit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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