ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 92 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Scout24 auf 92 Euro
- Einstufung bleibt Overweight nach Bewertungskorrektur
- Kapitalmarkttag zeigte Agentic OS für Immobilien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Bewertungskorrektur trenne sich bei den globalen Onlineportal-Betreibern die Spreu vom Weizen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Dabei habe der Kapitalmarkttag von Scout im Mai mit der Präsentation seiner "Agentic OS für Immobilien" die Latte für die gesamte Branche gelegt. Die Berliner hätten vorgemacht, wie man sich an KI-Zeiten anpasse und wettbewerbsfähig aufstelle./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 77,15 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +17,04 %/+63,85 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 92 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.