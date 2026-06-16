JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 92 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 77,15 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +17,04 %/+63,85 % bedeutet.