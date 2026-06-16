Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
Frankfurt verbindet Indien, Deutschland und Europa: als Finanzzentrum, Mobilitätsknoten und Innovationshub – und wird so zur Bühne für neue Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Frankfurt spielt als internationaler Finanzplatz, Verkehrsdrehscheibe und Standort einer großen indischen Community eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Verbindung zwischen Indien, Deutschland und Europa.
- Ajit Ranade betont die enge, respektvolle Partnerschaft zwischen Indien und Deutschland, die durch gegenseitiges Lernen, gemeinsame Werte und wirtschaftliche Chancen geprägt ist.
- Zukünftige Wachstumsfelder für die Zusammenarbeit sind u.a. Verteidigung, technische Textilien, Start-ups, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und innovative Technologien.
- Frankfurt wird als Brücke zwischen Indien und Deutschland durch seine internationale Atmosphäre, gute Erreichbarkeit (z.B. Flughafen) und zentrale Lage innerhalb Europas hervorgehoben.
- Das Event India-Europe Business Day am 13.6.2026 bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen, Fachkräften und Entscheidungsträgern, um langfristige Kooperationen zu fördern.
- Die Bedeutung von Frankfurt als Finanzzentrum zeigt sich auch in der Rolle der Fondsboutiquen, der Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und der Förderung von Private Debt, Impact Investing sowie nachhaltigen Finanzierungen.
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