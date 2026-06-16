PRO DV AG: Aufsichtsratsvorsitzender tritt aus persönlichen Gründen zurück
Nach Jahrzehnten prägenden Engagements an der Spitze der PRO DV AG kündigt Aufsichtsratschef und Firmengründer Klaus Bullmann seinen Rücktritt zum 30.06.2026 an.
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- Der Aufsichtsratsvorsitzende der PRO DV AG, Herr Klaus Bullmann, legt sein Amt aus persönlichen Gründen zum 30.06.2026 nieder.
- Herr Bullmann gründete 1979 die PRO DV Software GmbH, die später zur PRO DV AG wurde, und war maßgeblich am Börsengang im Jahr 2000 beteiligt.
- Das Unternehmen wird die Nachfolge im Aufsichtsrat zeitnah regeln und einen Kandidaten beim Amtsgericht vorschlagen.
- Es bestehen keine Auswirkungen auf die operative Geschäftstätigkeit oder die strategische Ausrichtung der PRO DV AG durch den Rücktritt.
- Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter mit Fokus auf Sicherheitslösungen, Informationssicherheit (ISMS), Workforce Management, Business Continuity Management, Identity Access Management und Secure Modern Collaboration.
- Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Dortmund, ist seit 2000 börsennotiert und betreibt weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam.
Der Kurs von PRO DV lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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