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    Frankfurt: Fonds, Family Offices & Finanzplätze – Warum der Austausch zählt

    Wie sichern Stiftungen 4% Ertrag, während AI, Blockchain & Private Debt die Finanzwelt umkrempeln? Antworten liefert Finance & Future auf dem Zürcher Uetliberg.

    Frankfurt: Fonds, Family Offices & Finanzplätze – Warum der Austausch zählt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Finance & Future (FUNDPLAT.COM) ist ein exklusiver Boutique‑Event am 17.06.2026 auf dem Zürcher Uetliberg (Hotel UTO KULM) mit rund 40 ausgewählten Teilnehmern, moderierten Networking‑Essen und einem Programm zu AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Sustainability.
    • Markus Hill tritt dort als Referent auf (16:40–17:00) mit dem Thema „Fondsboutiquen, Family Offices & Finanzplätze – warum spricht man gerne miteinander?“ und ist zentraler Organisator/Moderator zahlreicher DACH‑Veranstaltungen.
    • Die VTFDS‑Initiative „Mission 4%“ zielt darauf ab, Stiftungen in D‑A‑CH (über 45.000 gemeinnützige Stiftungen) zu befähigen, ihr Kapital so zu bewirtschaften, dass stabil mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck erzielt werden können.
    • Aus dem Interview mit Daneo Partners (Almer/Wegmann): US Direct Lending ist tiefer, standardisierter, aber durch Covenant‑Erosion und Shadow‑Defaults (ca. 5–6%) riskanter; Europa ist fragmentierter, zeigt aber aktuell attraktivere, konservativere Strukturen und Chancen, insbesondere im Lower‑Mid‑Market.
    • Für institutionelle Investoren hat Private Debt in Europa den Status einer etablierten Anlageklasse erreicht: Fokus auf Senior­-besicherte Direktkredite, Manager‑Selektion, Strukturqualität und regionale (DACH/Europa) Allokation sind entscheidend.
    • Für Stiftungen sind klare, praktikable Anlagerichtlinien, die Anwendung der Business Judgement Rule, externe Expertise und die Berücksichtigung von Finanzpsychologie zentral; Private Debt/Infrastruktur können mit geeigneten Sicherheiten und Governance sogar risiko‑reduzierend wirken.







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