GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Passagierzahl in Frankfurt dürfte 2026 etwas unter dem angepeilten Niveau liegen, schrieb Patrick Creuset am Montag. Er kappte seine operativen Ergebnisprognosen für dieses und das kommende Jahr jeweils um ein Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:28 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:28 / CEST
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Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
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