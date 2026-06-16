Kurse legen zu - EuroStoxx aber unter Rekord vom Vortag

Der Schweizer SMI stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 13.785 Punkte. Er hatte am Montag nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Für den britischen FTSE 100 , der zu Wochenbeginn mit einem Verlust aus dem Handel gegangen war, stand ein Plus von 0,66 Prozent auf 10.499 Punkte zu Buche.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Um die Mittagszeit stieg der EuroStoxx 50 um weitere 0,77 Prozent auf 6.278 Punkte. Damit blieb der Leitindex der Eurozone aber ein wenig unter dem vortags schon früh erreichten Rekordhoch. Für Euphorie hatte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges gesorgt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im europäischen Branchentableau standen am Dienstag Autowerte nach der jüngsten Erholung am meisten unter Druck. Sie litten unter dem Verkaufseinbruch auf dem chinesischen Markt im Mai. Auch Einzelhandelswerte wurden überwiegend verkauft.

DocMorris konnte nicht von der anhaltenden Kursstärke des Konkurrenten Redcare Pharmacy im Nachgang eines angehobenen Ausblicks profitieren: Die Aktien der Online-Apotheke sanken um 0,63 Prozent.

Gefragt waren dagegen Industrietitel

Der ebenfalls starke Banken-Index notiert weiter auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise im Jahr 2008./gl/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 484,1 auf TTMzero (16. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,90 %. Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 444,30 Mio.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000CHF. Von den letzten 9 Analysten der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +39,41 %/+4,56 % bedeutet.



