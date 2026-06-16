Nexcel Metals leitet Ausschreibungsverfahren für das Bohrprogramm 2026 auf dem Wolframprojekt Burnt Hill ein

Vancouver, British Columbia / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Auswahlverfahren hinsichtlich des Auftragnehmers für sein erstes Diamantbohrprogramm auf dem historischen Wolframprojekt Burnt Hill des Unternehmens in der kanadischen Provinz New Brunswick eingeleitet hat. Das Unternehmen hat eine offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe für ein Diamantbohrprogramm mit einem anfänglichen Umfang von ungefähr 5.000 Metern an mehrere erfahrene Bohrunternehmen gerichtet.

Das Bohrprogramm soll vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und der üblichen betrieblichen Vorbereitungen im September 2026 aufgenommen werden.

Das geplante Programm ist ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung des Projekts Burnt Hill und ist darauf ausgelegt, die weitläufige Wolframmineralisierung, die in der Vergangenheit auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurde, zu bestätigen und zu erweitern. Die Bohrungen werden sich auf die Erprobung bekannter mineralisierter Zonen konzentrieren; zugleich sollen auch Stepout- und Infill-Bohrungen absolviert werden, die der Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung und der Verbesserung des Verständnisses des Unternehmens für die Kontinuität und Geometrie des wolframhaltigen Systems dienen.

Im Mittelpunkt der geplanten Kampagne stehen Gebiete, in denen in der Vergangenheit Bohrungen stattgefunden haben und eine Mineralisierung ermittelt wurde, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen, das Geomodell weiterzuentwickeln und künftige Ressourcenbewertungsarbeiten zu unterstützen.

Kommentar des CEO

„Nach dem Abschluss unserer geophysikalischen Flugvermessung, der Beauftragung der technischen Berater und der Stellung unserer Anträge auf Erteilung von Bohrgenehmigungen ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für ein Bohrunternehmen ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Aufnahme von Bohrungen bei Burnt Hill“, so Hugh Rogers, Chief Executive Officer von Nexcel Metals. „Wir sind der Ansicht, dass Burnt Hill auf Grundlage der historischen Ressource ein bedeutendes Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen birgt, und dieses auf rund 5.000 Metern ausgelegte erste Bohrprogramm soll sowohl die historische Mineralisierung bestätigen als auch Möglichkeiten zur Erweiterung des bekannten Wolframsystems prüfen. Nachdem die Bedeutung von Wolfram als strategisches und kritisches Mineral für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie mehr und mehr anerkannt wird, freuen wir uns sehr, Nexcel für eine unserer Ansicht nach transformative Bohrkampagne in Stellung zu bringen.“

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine hubschraubergestützte geophysikalische Vermessung über dem Konzessionsgebiet abgeschlossen und die Firma Condor North Consulting ULC mit der Zusammenführung und Auswertung der geophysikalischen, geologischen und historischen Explorationsdatensätze beauftragt. Die Ergebnisse der Auswertungsarbeiten von Condor werden in Kürze erwartet und werden in die endgültige Festlegung der Bohrziele und die Programmplanungen einfließen.

Burnt Hill ist eines der historisch bedeutsamsten Wolframvorkommen Nordamerikas und liegt in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit hervorragender Infrastrukturanbindung. Nach Einschätzung des Unternehmens bietet das Projekt ein beträchtliches Explorationspotenzial jenseits der Gebiete, die bereits von früheren Betreibern erprobt wurden.

Weitere Updates zur Auswahl des Bohrunternehmens, der Bohrziele, der Genehmigungen und des Zeitrahmens für die Mobilisierung werden bereitgestellt, sobald die entsprechenden Informationen verfügbar sind.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 8.046 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2 sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden.[1]

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (Tausend Pfund) (Tausend Pfund) Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76 Untertagebau Angedeutet 6,19 130,46 192,867 Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64 Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27 Untertagebau Vermutet 6,79 152,03 124,86 Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„Hugh Rogers“

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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[1] Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

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Die Nexcel Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 0,50EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.