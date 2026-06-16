Powermax Minerals beginnt mit geophysikalischen Flugvermessungen und Feldexplorationsprogrammen in den REE-Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins in Ontario

Toronto, Ontario – 16. Juni 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (das „Unternehmen“ oder „Powermax“) freut sich, den Beginn hochauflösender helikoptergestützter geophysikalischer Vermessungen und Feldexplorationsprogramme in seinen Seltenerdmetall-(„REE“)-Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins in Ontario bekannt zu geben.

Die Flugvermessungen werden von Geo Data Solutions GDS Inc. („GDS“) durchgeführt und dienen der Erfassung hochauflösender magnetischer, radiometrischer spektrometrischer und VLF-EM-Daten über den Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins. Die Vermessungen sollen dem Unternehmen dabei helfen, geologische Strukturen, lithologische Kontakte, Alterationsmuster, radiometrische Anomalien und potenzielle Explorationsziele zu definieren, die für eine REE-Mineralisierung aussichtsreich sind.

Im REE-Konzessionsgebiet Pinard umfasst die geplante Flugvermessung etwa 1.319 Linienkilometer, darunter etwa 1.145 Linienkilometer an Traverslinien und 174 Linienkilometer an Verbindungslinien. Die Traverslinien sind in einem Nennabstand von 50 Metern geplant, die Verbindungslinien in einem Abstand von etwa 350 Metern.

Tabelle 1: Details zur Vermessung im REE-Konzessionsgebiet Pinard

Abbildung 1: Geplante Ausrichtung der geophysikalischen Flugvermessung – REE-Konzessionsgebiet Pinard

(Quelle: von Geo Data Solutions GDS Inc. für Powermax Minerals Inc. erstellte Vermessungsspezifikationen)

Im REE-Konzessionsgebiet Hopkins umfasst die geplante Flugvermessung etwa 1.623 Linienkilometer, darunter etwa 1.409 Linienkilometer an Traverslinien und 214 Linienkilometer an Verbindungslinien über den Erkundungsblöcken Hopkins West und Hopkins East. Die Traverslinien sind in einem Nennabstand von 50 Metern geplant, die Verbindungslinien in einem Abstand von etwa 350 Metern.

Tabelle 2: Details zur Vermessung im REE-Konzessionsgebiet Hopkins

Abbildung 2: Geplante Ausrichtung der geophysikalischen Flugvermessung – REE-Konzessionsgebiet Hopkins

(Quelle: von Geo Data Solutions GDS Inc. für Powermax Minerals Inc. erstellte Vermessungsspezifikationen)

Die Flugvermessungen werden derzeit mit einem Hubschrauber vom Typ Astar 350D oder einem gleichwertigen Luftfahrzeug durchgeführt, das mit magnetischen, radiometrisch-spektrometrischen und VLF-EM-Systemen ausgestattet ist. Die Vermessungen erfolgen unter Verwendung von GPS-Navigation und einer geplanten 3D-Drape-Flugfläche, vorbehaltlich des Geländes, der Witterungsbedingungen und Flugsicherheitsanforderungen. GDS wird während der Vermessungen eine Qualitätskontrolle vor Ort durchführen, einschließlich Überprüfungen der Flugbahnpositionierung, der Flughöhe und -geschwindigkeit, der magnetischen Tagesvariationen, der Leistung des radiometrischen Systems und der VLF-EM-Signalqualität.