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    SpaceX & Instant Group AG starten revolutionäre Börsenära 2026!

    Rekord-IPO, boomende Märkte und rasanter Kapitalzugang: Der SpaceX-Börsengang markiert erst den Anfang eines neuen Zeitalters für Wachstumsunternehmen und Börsenmäntel.

    SpaceX & Instant Group AG starten revolutionäre Börsenära 2026!
    Foto: adobe.stock.com
    • SpaceX-IPO als Rekord: Emissionsvolumen von rund 86 Mrd. USD — größter Börsengang der Geschichte und Beleg dafür, dass der Kapitalmarkt auch sehr große Transaktionen aufnehmen kann.
    • Instant IPO SE sieht in der SpaceX-Notierung Bestätigung für steigende Investoren­nachfrage nach Wachstumsunternehmen und wachsende Nachfrage nach neuen Börsenzugängen.
    • Starkes Marktwachstum 2024–2025: Globales IPO-Volumen stieg um ca. 41,7%, der SPAC-Markt hat sich im gleichen Zeitraum nahezu verdreifacht.
    • Prognosen für 2026: Instant IPO SE erwartet ein weiteres Wachstum des globalen IPO-Marktes um 15–20% und des SPAC-Marktes um 20–40%.
    • Besonders gefragt sind SPACs und Börsenmäntel für Unternehmen aus Technologie, KI, Defence, Space und GreenTech, da diese Instrumente schnellere Time-to-Market, mehr Planbarkeit und höhere Transaktionssicherheit bieten.
    • INSTANT GROUP AG / Instant IPO SE positionieren sich als führender deutscher Anbieter für Börsenmäntel und schnellen Börsenzugang; 2026 könnte trotz schwierigem Umfeld zu einem der stärksten Jahre für Neuemissionen seit 2021 werden.







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