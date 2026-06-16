Warum Fondsboutiquen & Family Offices am liebsten miteinander sprechen
Finance & Future 2026 auf dem Uetliberg: Ein exklusives Gipfeltreffen für Entscheider, die Private Debt, Krypto, Wealth Protection und Governance nicht nur diskutieren, sondern gestalten wollen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Boutique‑Event „Finance & Future“ (vormals „The Mountain Talks“) am 17.06.2026 im Hotel UTO KULM (Zürcher Uetliberg): kuratiertes Programm für rund 40 Führungskräfte mit Networking, Mittagessen und Nachmittags‑Insights.
- Kernthemen und Sprecher: u. a. Detlef Glow (LSEG) zu Fondsmarkt‑Trends, Vera Claas zu Krypto‑Allokation, Anna Fischer zu Wealth Protection CH/UAE, Fabrizio Balsarini zu Konzentration/Plan B, Alexandra Weck zu Sales 4.0 und Markus Hill zu „Fondsboutiquen, Family Offices & Finanzplätze“.
- VTFDS / „Mission 4%“ (Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen): Ziel, Stiftungen in DACH zu befähigen, dauerhaft mindestens 4% Ertrag zu erwirtschaften – Barrieren abbauen, Handwerk, Governance und individuelle Setups für >45.000 gemeinnützige Stiftungen.
- Wichtige Erkenntnisse zu Private Debt: US Direct Lending ist tiefer und standardisierter, aber mit verschlechterten Covenants, höherer „Shadow Default Rate“ (ca. 5–6%); Europa gilt aktuell als attraktiver (fragmentierter Markt, stärkere Covenants, Chancen im Lower‑Mid‑Market).
- Marktimplikationen für institutionelle Investoren: Private Debt hat sich in Europa zur etablierten Anlageklasse entwickelt (in D‑Pensionskassen bereits signifikant, BAI‑Durchschnitt ~3,3%); Investoren fragen verstärkt nach Manager‑Qualität, Strukturstärke, Selektion und Risikoresilienz.
- Governance‑ und Praxisempfehlungen für Stiftungen (J. Paulo M. dos Santos): klare, verständliche Anlagerichtlinien; Business Judgement Rule beachten und externe Expertise nutzen; Private Debt/Infrastructure können durch direkte Verhandlung und Sicherheiten sinnvoll und teilweise sogar sicherer sein.
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