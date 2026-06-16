Western Digital - Aktie zieht deutlich an - 16.06.2026

Die Western Digital Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,32 % auf 605,35€ zulegen. Das sind +41,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +15,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 605,35€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Western Digital Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +30,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Western Digital +309,05 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,51 % 1 Monat +47,02 % 3 Monate +148,84 % 1 Jahr +1.153,45 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 16.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 208,36 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,45 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,44 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.