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    Führungswechsel bei Ericsson

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    Chef der Netzwerksparte rückt an Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Per Narvinger wird Präsident ab 1.10.2026
    • Ekholm tritt am 30.9.2026 zurück bleibt Berater
    • Narvinger seit 1997 mit Führung in Netz und Cloud
    Führungswechsel bei Ericsson - Chef der Netzwerksparte rückt an Spitze
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Ericsson steht vor einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Der bisherige Leiter des Netzwerkgeschäfts, Per Narvinger, wird zum 1. Oktober 2026 neuer Präsident und Chef des schwedischen Konzerns. Das teilte Ericsson am Dienstag in Stockholm mit. Narvinger folgt auf Börje Ekholm, der zum 30. September nach mehr als neun Jahren als Unternehmenslenker zurücktritt. Auch seinen Posten im Verwaltungsrat gibt der Manager auf. Ekholm werde aber noch bis Mitte Juni 2027 als Berater zur Verfügung stehen, hieß es.

    Der Verwaltungsrat bezeichnete die Nachfolge als sorgfältig vorbereitet und Teil der langfristigen Führungsplanung. Verwaltungsratschef Jan Carlson verwies auf die technische Expertise und internationale Erfahrung des künftigen Chefs. Narvinger ist seit 1997 bei Ericsson tätig und bekleidete beim Konzern Führungspositionen in den Geschäftseinheiten Europas und Lateinamerikas sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb. Zuletzt lenkte er den Bereich Networks sowie zuvor Cloud Software and Services.

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    Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an./tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie

    Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 10,49 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 32,20 Mrd..

    Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,75SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 73,00SEK was eine Bandbreite von +527,72 %/+604,97 % bedeutet.





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