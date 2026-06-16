Chef der Netzwerksparte rückt an Spitze

Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 10,49 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 32,20 Mrd..

Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,75SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 73,00SEK was eine Bandbreite von +527,72 %/+604,97 % bedeutet.