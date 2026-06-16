ICG Silver & Gold kündigt Erhalt aller Genehmigungen für den Start des Phase-1-Bohrprogramms im Tuscarora District an

Toronto, ON – 16. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das „Projekt“ oder der „Distrikt“) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass alle erforderlichen Genehmigungen für den Start des geplanten Phase-1-Bohrprogramms erteilt wurden.

Der Erhalt der Genehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für ICG im Rahmen der Vorbereitungen auf das geplante Phase-1-Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von 3.000 Meter. Mit der vorliegenden Arbeitsgenehmigung ist ICG in der Lage, erste Explorationsbohrungen in einer Reihe vorrangiger Zielzonen durchzuführen, die im Rahmen der jüngsten Geomodellierungen, der Sichtung von historischem Datenmaterial und der feldbasierten Evaluierung ermittelt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 28. Mai 2026 und 9. Juni 2026).

„Dies ist ein bedeutender Erfolg für ICG und den Tuscarora District“, meint Korbon McCall, VP of Exploration. „Nachdem nun die Genehmigungen vorliegen, ist unser Team startklar, um das erste systematische Bohrprogramm unter der Leitung von ICG und unter Einsatz moderner Methoden in Angriff zu nehmen. Mit dem Phase-1-Bohrprogramm sollen mehrere Zielzonen mit Silber- und Goldvorkommen innerhalb der Central Zone und der East Zone erkundet werden. Gleichzeitig erweitern wir unser Explorationsmodell auf Distriktebene.“

Das Phase-1-Bohrprogramm ist auf eine Reihe von Zielzonen hoher Priorität ausgerichtet: East Pediment, Grand Prize, Kings Vein, Modoc, South Navajo und Battle Mountain. Diese Zielzonen wurden auf Grundlage der laufenden Einbindung von Datenmaterial aus historischen Bohrungen, obertägigen Probenahmen, geologischen Kartierungen, geophysikalischen Messungen und Strukturauswertungen ausgewählt.

In nächster Zeit wird das Unternehmen diverse Arbeiten im Feld durchführen. Dazu zählen die Vorbereitung der Bohrplattform, die Schaffung von Zufahrten, die Mobilisierung der Mitarbeiter des Vertragsunternehmens, die Einleitung der Wasserversorgung und der Beginn der Bohrungen. ICG hat bereits bekannt gegeben, dass die Firma Major Drilling mit den Bohrungen beauftragt wurde (siehe Pressemitteilung vom 3. Juni 2026).