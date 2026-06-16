Warum Fondsboutiquen & Family Offices gern miteinander sprechen
Zwischen Gipfelblick und Finanzinnovation: Finance & Future vereint Entscheider, Visionen und Kapital, um Stiftungen und Märkte für die nächste Dekade neu zu denken.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Finance & Future (ehem. „The Mountain Talks“) ist ein exklusiver Boutique-Finanz-Event für Führungskräfte am 17.06.2026 (11:00–17:15) im Hotel UTO KULM auf dem Zürcher Uetliberg mit rund 40 ausgewählten Teilnehmenden und Sessions zu AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Sustainability (u. a. Speaker: Detlef Glow, Vera Claas, Anna Fischer, Fabrizio Balsarini, Alexandra Weck, Markus Hill).
- VTFDS / Mission 4% (virtuelles Festival 16.–17.06.2026) hat das Ziel, Stiftungen zu befähigen, ihr Vermögen so zu managen, dass mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck erwirtschaftet werden, durch bessere Governance, Handwerk und Diversifikation.
- US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: Der US‑Markt ist tiefer und standardisierter, zeigt aber Zeichen von Überhitzung (Covenant‑Lite, höherer Leverage, „Shadow Default Rate“ von ~5–6%), während Europa fragmentierter, aber strukturierter und derzeit attraktiver erscheint.
- Chance im europäischen Lower‑Mid‑Market: Rückzug der Banken (verstärkt durch Basel IV und Effekte wie das Wegfallen der Credit Suisse) schafft Finanzierungsbedarf im Mittelstand (Finanzierungen 10–75 Mio. EUR), wo spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter mit erstrangig besicherten, konservativeren Strukturen attraktive Renditen finden.
- Institutionelle Allokation und Risiken: Private Debt ist von einer Nischenstrategie zu einer etablierten Anlageklasse geworden; Investoren fokussieren nun stärker auf Manager‑Qualität, Struktur, Selektion, Covenants und Resilienz gegenüber makro‑/geopolitischer Unsicherheit.
- Empfehlungen für Stiftungen: Anlagerichtlinien müssen weder zu eng noch überkomplex sein; die Business Judgement Rule sollte eingehalten und externe Expertise genutzt werden — Private Debt und Infrastruktur können bei geeigneter Besicherung und Struktur sinnvoller Diversifikation und stabilen Erträgen gegenüber reinen Anleihen bieten.
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