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    AKTIE IM FOKUS

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    Unicredit stark - Commerzbank-Offerte damit über Xetra-Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Für Commerzbank Aktionäre wäre Annahme jetzt lukrativ
    • Unicredit Angebot 0,485 Aktien je Commerzbank Aktie
    • Bund hält 12 Prozent und will Commerzbank eigenständig
    AKTIE IM FOKUS - Unicredit stark - Commerzbank-Offerte damit über Xetra-Niveau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Erstmals seit der offiziellen Übernahmeofferte der Unicredit Anfang Mai würde sich am Dienstag für Commerzbank -Aktionäre eine Annahme des Angebots bezahlt machen. Dies liegt am starken Anstieg der Papiere der Italiener, die mit 77,80 Euro den höchsten Stand seit Februar erklommen. Damit liegt die Übernahmeofferte für die Commerzbank rechnerisch bei gut 37,73 Euro je Aktie, während die Papiere auf Xetra 36,60 Euro kosten.

    Für jede Commerzbank-Aktie bietet die italienische Großbank 0,485 neue Unicredit-Aktien. Die Übernahmefrist läuft bis diesen Dienstag, soll aber bis zum 3. Juli verlängert werden. Die Unicredit bekam nach jüngsten Angaben fast 12 Prozent aller Commerzbank-Aktien angedient. Damit würde der Anteil der Unicredit rechnerisch auf rund 38 Prozent steigen, zudem hat sie sich über Kaufoptionen mehr als drei Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert und hält weitere Finanzinstrumente.

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    Der Bund als zweitgrößter Aktionär der Commerzbank stellte sich derweil erneut hinter den eigenständigen Kurs der zweitgrößten deutschen Privatbank und will seine 12 Prozent behalten.

    Zwischen der Commerzbank und der Unicredit selbst herrscht bezüglich der Offerte Unfrieden. Zuletzt hatte die Unicredit den Deutschen mit einem Austausch von Aufsichtsrat und Vorstand gedroht, sollte sie auf der Hauptversammlung genug Unterstützung von Aktionären erlangen. Die Commerzbank schaltete ihrerseits die Finanzaufsicht Bafin ein./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 36,55 auf Tradegate (16. Juni 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,00 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,48 %/+17,94 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Übernahmekampfes auf Kurs und Bewertung der Commerzbank, inklusive jüngstem Kursdruck (rund 36 €), Arbitrage-Potenzial beim Umtauschangebot, Ablauf der Annahmefrist, Unsicherheit über ein höheres Übernahmeangebot sowie mögliche Vorstand/Aufsichtsrat-Wechsel und deren Folgen für Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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