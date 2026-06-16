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    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) trifft bei Bohrungen in der Hauptzone bei Bald Hill erneut auf massiven antimonhaltigen Stibnit (Sb)

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    36,0 % Sb in Bohrloch BHW-26-04 und 27,0 % in Bohrloch BH-26-15

    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) trifft bei Bohrungen in der Hauptzone bei Bald Hill erneut auf massiven antimonhaltigen Stibnit (Sb) - 36,0 % Sb in Bohrloch BHW-26-04 und 27,0 % in Bohrloch BH-26-15
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse aus weiteren Bohrungen in der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill erhalten hat. Die Ergebnisse stammen aus Bohrungen, die Teil des für das zweite und dritte Quartal 2026 geplanten, mehr als 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms sind. Ein Teil der Bohrungen im Rahmen des erweiterten Bohrprogramms soll der Ausdehnung der Mineralisierung in der Hauptzone nach Norden und Süden bzw. in die Tiefe dienen. Der Rest der Bohrungen wird sich auf Ziele im Bereich der neuen Zonen konzentrieren, die vor Kurzem auf dem Antimonprojekt Bald Hill ermittelt wurden.

     

    Highlights

     

    -          In allen Bohrlöchern in der Hauptzone wurde antimonhaltiger Stibnit durchteuft

     

    -          Werte von bis zu 36,0 % Antimon (Sb), 27,0 % Sb und 19,8 % Sb

     

    -          Mächtigkeiten von bis zu 13,2 Metern

     

    -          Die Mineralisierungsabschnitte liegen in Tiefen von bis zu 240 Metern

     

    -          Die Bohrabschnitte umfassen mehrere Mineralisierungszonen: In Bohrloch BHW-26-04 wurden auf einer Bohrlochlänge von 20 Metern drei Zonen und in BH-26-15 auf einer Bohrlochlänge von 40 Metern drei Zonen durchteuft

     

    -          Die Bohrlöcher weisen eine Mineralisierung auf größerer Mächtigkeit auf: Bohrloch BH-26-15 lieferte 2,85 % Sb auf 13,2 Metern

     

    Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrkernproben aus der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill

     

    Ergebnisse der Bohrproben – Hauptzone bei Bald Hill

    Bohrungen an der Westseite

    Bohrloch Nr. BHW-26-03

     

    von (m)

    bis (m)

    Länge (m)

    % Sb

    Zone 1

    80,4

    81,7

    1,3

    2,23

     

     

     

     

     

    Zone 2

    84,2

    85,0

    0,8

    19,8

    Bohrloch Nr. BHW-26-04

     

    von (m)

    bis (m)

    Länge (m)

    % Sb

    Zone 1

    100,8

    103,0

    2,2

    0,33

     

     

     

     

     

    Zone 2

    107,8

    108,8

    1

    1,48

     

     

     

     

     

    Zone 3

    110,8

    121,0

    10,3

    5,45

    einschl.

    118,0

    121,0

    3,0

    13,3

     

     

     

     

     

    Bohrungen an der Ostseite

    Bohrloch Nr. BH-26-15

     

    von (m)

    bis (m)

    Länge (m)

    % Sb

    Zone 1

    200,5

    207,1

    6,6

    2,15

    einschl.

    200,5

    202,2

    1,7

    7,62

     

     

     

     

     

    Zone 2

    213,1

    226,3

    13,2

    2,85

    einschl.

    213,1

    217,2

    4,1

    5,45

    einschl.

    217,9

    221,2

    3,3

    2,86

    einschl.

    223,3

    226,3

    3,0

    2,85

     

     

     

     

     

    Zone 3

    237,3

    239,5

    2,3

    8,15

     

    A map detailing the locations and geological data of various drill holes for antimony exploration at Bald Hill.<br /> <br /> AI-generated content may be incorrect.

    Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher BHW-26-03, BHW-26-04 und BH-26-15 in der Hauptzone bei Bald Hill. Beachten Sie bitte, dass die Bohrungen die Hauptzone sowohl an der West- als auch an der Ostseite durchteufen und so „Scheren“-Abschnitte erzeugen. Nur die gemeldeten Bohrlöcher sind gekennzeichnet. Ziel der Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 war die Erweiterung der Mineralisierung nach Süden.

     

    Herr James Atkinson, PGeo., CEO von Antimony Resources, sagt dazu: „Diese Analyseergebnisse stammen aus Bohrlöchern im nördlichen und südlichen Bereich der Hauptzone. Die Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 waren als ‚Scherenlöcher‘ geplant, die die Hauptzone von der Westseite durchschneiden. Diese Bohrlöcher erstrecken sich auch in die südliche Ausdehnung der Hauptzone und waren darauf ausgelegt, die Kontinuität der Mineralisierung nach Süden zu untersuchen. Sie haben die Antimonmineralisierung erfolgreich durchteuft und somit die Hauptzone in südlicher Richtung erweitert.

     

    Wie bereits beschrieben, wird sich das aktuelle Bohrprogramm in der Hauptzone auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung nach Süden und Norden sowie in die Tiefe konzentrieren. Die Exploration in den neuen Zonen wird mit Bohrungen in der Zone Central fortgesetzt, wobei bereits mehr als 1.500 Meter niedergebracht wurden, um die bei Schürfgrabungen an der Oberfläche freigelegte Mineralisierung zu durchteufen.“

     

    Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Ausgewiesen sind die Ausmaße der mineralisierten Zonen in BHW-26-03 und BHW-26-04 an der Westseite und in BH-26-15 an der Ostseite.

     

    Mineralisierte Abschnitte

    Bohrungen an der Westseite

    BHW-26-03

     

     

     

     

     

    PROBE

    von (m)

    bis (m)

    Länge (m)

    Sb (ppm)

    Sb (%)

    Au (ppb)

    2304541

    80,40

    81,00

    0,60

    > 500

    0,217

    680

    2304542

    81,00

    81,70

    0,70

    > 500

    3,95

    654

     

     

     

     

     

     

     

    2304543

    81,70

    82,50

    0,80

    286

     

    14

    2304544

    82,50

    83,35

    0,85

    180

     

    10

    2304545

    83,35

    83,80

    0,45

    156

     

    11

    2304546

    83,80

    84,20

    0,40

    194

     

    10

    2304547

    84,20

    85,00

    0,80

    > 500

    19,8

    852

    2304548

    85,00

    85,40

    0,40

    255

     

    14

    2304549

    85,40

    86,25

    0,85

    161

     

    12

    2304151

    86,25

    87,08

    0,83

    113

     

    12

    2304152

    87,08

    88,10

    1,02

    242

     

    11

    2304153

    88,10

    89,15

    1,05

    65

     

    12

    2304154

    89,15

    90,05

    0,90

    45

     

    8

     

    BHW-26-04

     

     

     

     

     

    PROBE

    von (m)

    bis (m)

    Länge (m)

    Sb (ppm)

    Sb (%)

    Au (ppb)

    2304243

    100,80

    102,00

    1,20

    > 500

    0,24

    98

    2304244

    102,00

    103,00

    1,00

    > 500

    0,43

    1040

     

     

     

     

     

     

     

    2304251

    107,75

    108,75

    1,00

    > 500

    1,48

    140

     

     

     

     

     

     

     

    2304254

    110,75

    111,75

    1,00

    > 500

    0,59

    113

    2304255

    111,75

    112,50

    0,75

    > 500

    0,30

    175

    2304256

    112,50

    113,15

    0,65

    258

    0,03

    364

    2304257

    113,15

    114,10

    0,95

    > 500

    15,60

    384

    2304258

    114,10

    115,00

    0,90

    > 500

    0,24

    26

    2304259

    115,00

    116,00

    1,00

    138

    0,01

    8

    2304261

    116,00

    117,00

    1,00

    330

    0,03

    8

    2304262

    117,00

    118,00

    1,00

    117

    0,01

    8

    2304263

    118,00

    119,00

    1,00

    > 500

    0,10

    9

    2304264

    119,00

    120,10

    1,10

    > 500

    36,00

    771

    2304265

    120,10

    121,00

    0,90

    > 500

    0,23

    446

     

    Bohrungen an der Ostseite

    BH-26-15

     

     

     

     

     

    2305039

    200,50

    201,05

    0,55

    > 500

    0,60

    40

    2305041

    201,05

    201,55

    0,50

    > 500

    23,10

    701

    2305042

    201,55

    202,20

    0,65

    > 500

    1,65

    1020

    2305043

    202,55

    203,80

    1,25

    477

    0,05

    729

    2305044

    203,20

    204,10

    0,90

    128

    0,01

    60

    2305045

    204,10

    205,10

    1,00

    > 500

    0,06

    1860

    2305046

    205,10

    206,10

    1,00

    > 500

    0,79

    2320

    2305047

    206,10

    207,10

    1,00

    > 500

    0,30

    1610

     

     

     

     

     

     

     

    2305055

    213,10

    214,10

    1,00

    > 500

    2,77

    2300

    2305056

    214,10

    214,50

    0,40

    > 500

    0,24

    176

    2305057

    214,50

    215,20

    0,70

    > 500

    27,00

    1180

    2305058

    215,20

    216,20

    1,00

    > 500

    0,07

    120

    2305059

    216,20

    217,20

    1,00

    > 500

    0,53

    95

    2305061

    217,20

    217,90

    0,70

    108

    0,01

    91

    2305062

    217,90

    218,20

    0,30

    > 500

    23,10

    195

    2305063

    218,20

    219,20

    1,00

    > 500

    2,38

    392

    2305064

    219,20

    220,20

    1,00

    159

    0,02

    75

    2305065

    220,20

    221,20

    1,00

    > 500

    0,12

    107

    2305066

    221,20

    222,20

    1,00

    77

    0,01

    11

    2305067

    222,20

    223,00

    0,80

    72

    0,01

    67

    2305068

    223,00

    223,75

    0,75

    > 500

    0,09

    67

    2305069

    223,75

    224,25

    0,50

    > 500

    17,80

    382

    2305071

    224,25

    225,25

    1,00

    > 500

    0,17

    145

    2305072

    225,25

    226,25

    1,00

    > 500

    0,12

    58

     

     

     

     

     

     

     

    2305085

    237,25

    238,25

    1,00

    > 500

    2,01

    37

    2305086

    238,25

    238,80

    0,55

    > 500

    0,94

    91

    2305087

    238,80

    239,50

    0,70

    > 500

    22,60

    423

     

    Die nächste Explorationsphase bei Bald Hill wird magnetische und elektromagnetische Flugvermessungen, Bodenprobenahmen und geologische Kartierungen umfassen. In Interessengebieten, insbesondere in den neuen Zonen, sowie in anderen Bereichen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Werte von Antimon oder anderen Metallen anzeigen, werden weitere Schürfgrabungen absolviert. Bitte beachten Sie, dass SR1 und SR2 in Abbildung 2 Gebiete aufweisen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Antimonergebnisse geliefert haben.

     

    Abbildung 2: Gebiete mit einer bekannten Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill. Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden derzeit erkundet, während in den Zonen Marcus, Central und South Schürfgrabungen absolviert wurden.

     

    QA/QC

     

    Proben werden von den Bohranlagen zu unserer gesicherten Bohrkernaufbereitungsanlage transportiert, wo sie von unseren geotechnischen Mitarbeitern untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Bohrkerne – einschließlich RQD, Kernverlust usw. – erfasst wurden und bestätigt ist, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß verpackt ist, wird er von unseren professionellen Geologen protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geteilt; etwa die Hälfte wird zur sicheren Aufbewahrung in die Kiste zurückgelegt, die andere Hälfte wird in Plastiktüten verpackt. Die Beutel werden versiegelt und in größere Segeltuchtaschen verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

     

    In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

     

    Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

     

    Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

     

    Highlights

     

    -          Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

     

    -          Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

     

    -          Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Hauptzone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

     

    -          Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

     

    -          NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

     

    -          Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

     

    -          Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Hauptzone auf dem neu erworbenen Claim Second Run abgegrenzt.

     

    (1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

     

    Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

     

    Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

     

    www.antimonyresources.ca

     

    Im Namen des Board of Directors

    Jim Atkinson, CEO und President

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

    416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


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    Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 0,469EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) trifft bei Bohrungen in der Hauptzone bei Bald Hill erneut auf massiven antimonhaltigen Stibnit (Sb) 36,0 % Sb in Bohrloch BHW-26-04 und 27,0 % in Bohrloch BH-26-15 Vancouver, Kanada / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse aus weiteren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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