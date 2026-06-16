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    Banken-Beben in Frankfurt

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    UniCredit greift nach Commerzbank: Berlin zieht rote Linie in letzter Minute

    UniCredit will die Commerzbank schlucken, doch Berlin stellt sich quer. Jetzt kippt die Übernahmeschlacht zur Machtprobe um Preis, Jobs und Deutschlands Bankenstandort.

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    Banken-Beben in Frankfurt - UniCredit greift nach Commerzbank: Berlin zieht rote Linie in letzter Minute
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Deutschland verschärft seinen Widerstand gegen die geplante Übernahme der Commerzbank durch UniCredit. Am letzten Tag der offiziellen Annahmefrist bekräftigte die Bundesregierung ihre Ablehnung des Angebots. Bloomberg zufolge geht es um eine Transaktion mit einem Wert von rund 39 Milliarden Euro oder 45 Milliarden US-Dollar.

    Die Bundesfinanzagentur, die den Anteil des Bundes von mehr als zwölf Prozent an der Commerzbank verwaltet, kritisierte das Angebot am Dienstag deutlich. Es enthalte keine "angemessene Prämie", erklärte die Behörde. Zudem unterstütze die Bundesregierung die Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne das "aggressive Vorgehen" von UniCredit ab.

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    Berlin stellt sich bereits seit fast zwei Jahren gegen die Pläne der italienischen Bank. Damals hatte UniCredit eine Beteiligung an der Commerzbank offengelegt. Im März legte der Konzern dann ein vollständiges Übernahmeangebot vor. Die offizielle Frist sollte am Dienstag auslaufen. Nach den deutschen Übernahmeregeln dürfte sie jedoch um zwei Wochen verlängert werden. Die neue Frist würde dann vom 20. Juni bis zum 3. Juli laufen.

    Die Commerzbank spielt aus Sicht der Bundesregierung eine zentrale Rolle für den Standort Deutschland. Die Bundesfinanzagentur erklärte, das Institut sei wichtig für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft. Auch die Arbeitsplätze am Hauptsitz Frankfurt hätten große Bedeutung. Beides müsse auch künftig gesichert bleiben.

    Das Angebot von UniCredit sieht 0,485 eigene Aktien für jede Commerzbank-Aktie vor. Der daraus abgeleitete Wert lag lange unter dem Börsenkurs der Commerzbank. Am Dienstag drehte sich das Verhältnis jedoch. Durch steigende UniCredit-Aktien rückte der rechnerische Angebotspreis über den Marktpreis der Commerzbank.

    Zum Börsenschluss am Montag kam die Commerzbank auf einen Marktwert von 39,14 Milliarden Euro. Der implizite Wert des UniCredit-Angebots lag bei etwa 39,06 Milliarden Euro. Am Dienstag steigen die Aktien der Commerzbank.

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    Damit erhöhte sich der rechnerische Angebotspreis auf rund 37,50 Euro je Commerzbank-Aktie. Der Börsenkurs lag zugleich bei etwa 36,80 Euro. Für UniCredit verbessert sich damit die rechnerische Attraktivität der Offerte. Politisch bleibt der Deal hoch umstritten.

    Die Bundesregierung macht klar, dass sie die Commerzbank nicht kampflos einem ausländischen Konkurrenten überlassen will. Für Berlin geht es nicht nur um den Preis. Es geht auch um Einfluss, Arbeitsplätze und die Rolle der Bank in der deutschen Wirtschaft.

    Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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