ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 133 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Knorr-Bremse auf 133
- Einstufung bleibt Buy und Aufnahme auf Conviction List
- Costa erwartet mittelfristig steigende Markterwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 129 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analystin Daniela Costa sieht auch mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal keinen Grund daran zu rütteln, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass neue mittelfristige Ziele die Markterwartungen hochtreiben werden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 104 auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +6,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,75 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -13,38 %/+28,01 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 133 Euro
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Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.