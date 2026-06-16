Goldman hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 133 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 104 auf Tradegate (16. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +6,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,75 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -13,38 %/+28,01 % bedeutet.