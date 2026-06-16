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    Vizsla Silver vergibt Ausrüstungsvertrag für Panuco

    Vizsla Silver vergibt Ausrüstungsvertrag für Panuco
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with- ... -) gibt bekannt, dass es den Auftrag zur Lieferung von Ausrüstung (den „Ausrüstungsliefervertrag“) an FLSmidth („FLS“) für das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Silber-Gold-Projekt Panuco („Panuco“ oder das „Projekt“) in Sinaloa, Mexiko, vergeben hat.

     

    Der Ausrüstungsliefervertrag umfasst die Planung und Lieferung der wichtigsten Anlagenkomponenten für die Verarbeitungsanlage, die den gesamten in der Machbarkeitsstudie des Unternehmens für 2025 dargelegten Prozessablauf abdecken. Die Planungsarbeiten beginnen umgehend, und die formelle Freigabe zur Aufnahme der Arbeiten wird in den kommenden Monaten erwartet, um mit der Herstellung der Ausrüstung zu beginnen.

     

    Der Ausrüstungsliefervertrag umfasst acht große Ausrüstungspakete für die Brech-, Mahl-, Eindickungs- und Gegenstrom-Dekantierungs-, Merrill-Crowe- sowie Raffinationskreisläufe der geplanten Verarbeitungsanlage in Panuco. Die Ausrüstung wurde so spezifiziert, dass sie sowohl den anfänglichen Betrieb der Phase 1 mit 3.300 Tonnen pro Tag („tpd“) als auch die in der Machbarkeitsstudie 2025 dargelegte geplante Erweiterung auf 4.000 tpd unterstützt. Die Vertragsstruktur und die Anlagenkonfiguration sind so ausgelegt, dass künftige Anpassungen der Verarbeitungsanlage im Zusammenhang mit der geplanten Integration der Napoleon-Mine im vierten Jahr mit minimalen Betriebsausfällen durchgeführt werden können.

     

    Die Parteien haben zunächst eine begrenzte Vereinbarung über die Erteilung des Auftrags („Limited Notice to Proceed“, LNTP) geschlossen, um den Beginn der ersten Planungs- und Beschaffungsaktivitäten zu genehmigen, während die endgültigen Bedingungen des Ausrüstungsliefervertrags noch finalisiert werden.

     

    „Die Vergabe dieses umfangreichen Ausrüstungspakets an FLS stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Beschaffung für das Panuco-Projekt dar“, sagte Simon Cmrlec, Chief Operating Officer von Vizsla Silver. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem FLS-Team, das uns ein technisch ausgereiftes Ausrüstungspaket für das Projekt bereitgestellt hat, das sowohl die anfängliche Anlagenplanung für Phase 1 als auch die zukünftigen Erweiterungspläne für Phase 2 unterstützt und gleichzeitig im Einklang mit dem in der Machbarkeitsstudie dargelegten Investitionsbudget für die Verarbeitungsanlage steht. Das Lebenszyklus-Serviceangebot von FLS wird uns während der Inbetriebnahme-, Hochlauf- und Betriebsphasen der Panuco-Anlage ein hohes Maß an Unterstützung bieten.“

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