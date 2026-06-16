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    Mehrere NexLawn-Mähroboter räumen bei den iF und Red Dot Design Awards 2026 ab

    BERLIN, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NexLawn, eine Premiummarke von MOVA, die die Entwicklung des intelligenten Gärtnerns fördert, ist stolz darauf, einen historischen Meilenstein in der Welt des Industriedesigns bekannt zu geben. Das Unternehmen hat 2026 insgesamt sechs renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter zwei iF Design Awards und vier Red Dot Awards, was einen bedeutenden Meilenstein für sein gesamtes Produktportfolio darstellt.

    NexLawn Robotic Lawn Mowers Win the 2026 Red Dot Design Awards

     

    NexLawn Robotic Lawn Mowers Win the 2026 iF Design Awards

    NexLawn Master X: Die Zukunft der Outdoor-Robotik

    Der preisgekrönte Master X, der auf der IFA 2025 mit iF- und Red Dot-Auszeichnungen glänzte, markiert einen Paradigmenwechsel, indem er Mähroboter zu multifunktionalen Outdoor-Assistenten weiterentwickelt. Aufgebaut auf einem leistungsstarken, 25 cm hohen Allrad-Chassis verfügt er über einen ausgeklügelten ausfahrbaren Arm, der sich bis zu 77 cm ausfahren lässt, um komplexe Aufgaben mit hoher Präzision auszuführen. Durch austauschbare Werkzeuge wie Greifer und Trimmer geht der Master X über das einfache Mähen hinaus und kann Unkraut jäten, Abfälle aufsammeln, Obst ernten und sogar mit Haustieren spielen, wodurch er High-End-Robotik nahtlos in das moderne Leben im Freien integriert.

    Der Master X bricht mit dem konventionellen Design von Werkzeugen und verbindet fortschrittliche Technologie mit einer starken industriellen Ästhetik. Sein Gehäuse zeichnet sich durch fließende, geschwungene Oberflächen in Silber und Schwarz aus, ergänzt durch rote Akzente, die eine überzeugende Balance zwischen futuristischem Charme und professioneller Autorität schaffen.

    NexLawn VIDAR Serie: Intelligente Navigation trifft auf Geländekraft

    Die VIDAR-Serie bildet das Rückgrat der aktuellen Produktpalette von NexLawn und verfügt über die NexDetect-Technologie, die KI-Stereosicht und 3D-LiDAR für einen kabellosen, sofort einsatzbereiten Betrieb kombiniert. Die Modelle VIDAR 800 und 1600 sind Gewinner sowohl des iF als auch des Red Dot Awards und werden für ihr kompaktes Design sowie das NexTrim-System gefeiert, das eine branchenführende Schnittgenauigkeit von 3 cm ermöglicht. Darüber hinaus ist der VIDAR 3000 AWD ein Red-Dot-Gewinner, der für anspruchsvolle Gelände entwickelt wurde. Dieses Kraftpaket mit Allradantrieb bewältigt steile Hänge von bis zu 38° (80 %) mühelos und sorgt für einen perfekten Schnitt auf unebenem oder hügeligem Gelände, wo herkömmliche Mäher oft versagen. Der VIDAR 3000 AWD lässt sich im Design vom Motorsport inspirieren und verfügt über eine graue Abdeckung, die die scharfen, kantigen Linien eines Kampfjets aufgreift. Klare geometrische Formen schaffen eine kühne, innovative Ästhetik, während sein niedriger Schwerpunkt, die geduckte Haltung und die Allrad-Offroad-Konstruktion sein sportliches, kraftvolles und selbstbewusstes Auftreten unterstreichen.

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    PR Newswire (dt.)
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