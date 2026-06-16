'Klärendes Gespräch' zwischen Trump und Meloni

ÉVIAN/ROM (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Spannungen zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump haben sich beide am Rande des G7-Gipfels in Évian um Beschwichtigung bemüht. Zwischen den beiden habe es am Montagabend ein "klärendes Gespräch" gegeben, hieß es aus Rom. Genaue Details zu Gesprächsinhalten gab es zunächst nicht.

Bekannt ist nur, dass die beiden sich nicht über spezifische Streitpunkte unterhalten haben sollen. Meloni habe die "Einheit des Westens" bekräftigt, die "in dieser Zeit großer internationaler Krisen absolut notwendig" sei, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Dies sei "von beiden Seiten" bekräftigt worden.