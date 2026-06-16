First Mining berichtet über Genehmigung des Projekts Springpole durch Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation nach Abschluss der von den Anishnaabe geleiteten Umweltverträglichkeitsprüfung

- Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation haben ihre bahnbrechende, von den Anishinaabe geleitete Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen und genehmigen das Projekt Springpole vorbehaltlich der Einhaltung von 35 verhandelten Bedingungen

- First Mining, Cat Lake First Nation und Lac Seul First Nation haben eine Term-Sheet-Vereinbarung über wichtige Vorteile, Umweltschutzmaßnahmen und Bedingungen abgeschlossen

16. Juni 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) berichtet, dass First Mining nach Abschluss der von den Anishinaabe geleiteten Umweltverträglichkeitsprüfung („ALIA“) für das Goldprojekt Springpole (das „Projekt Springpole“ oder das „Projekt“), die von der Cat Lake First Nation („Cat Lake“ oder „CLFN“) und der Lac Seul First Nation („Lac Seul“ oder „LSFN“) durchgeführt wurde, von den Chiefs und Gemeinderäten von Cat Lake und Lac Seul informiert wurde, dass die Nations das Projekt Springpole vorbehaltlich wichtiger Bedingungen, die in einer Vereinbarung (die „Term-Sheet-Vereinbarung“) zwischen First Mining, CLFN und LSFN, dargelegt wurden, genehmigen. Laut ALIA wurden in der Term-Sheet-Vereinbarung 35 Bedingungen verhandelt, unter anderem:

- Umwelt- und Gewässerschutz: verbesserte Handhabung von Abbaugestein und Abraum, Wasseraufbereitung sowie Verlegung der Ableitungsstelle des betrieblich behandelten Wassers, um die Seen Springpole und Birch zu schützen.

- Kulturelle & sozioökonomische Schutzmaßnahmen: wesentliche Bedingungen zur Bewältigung der in der ALIA festgestellten Auswirkungen, um Kultur und Wohlbefinden zu fördern.

- Wirtschaftliche Teilhabe: erhebliche finanzielle Vorteile, darunter Umsatzbeteiligungen, garantierter Wert bei Beschaffungsmöglichkeiten, Zahlung bei Erreichung bestimmter Meilensteine sowie jährliche Finanzmittel für die direkte Teilnahme an Projektaktivitäten.

- Gesundheitsförderung in der Gemeinde: Finanzmittel seitens der Bundesregierung und des Projektträgers zur Unterstützung lebenswichtiger, naturnaher Heilungsprogramme und Suchttherapien.

„Wir danken den First Nations Cat Lake und Lac Seul, deren Chiefs und Gemeinderäten für ihren enormen Einsatz an Zeit, Energie und Fleiß beim ALIA-Verfahren“, sagte Dan Wilton, CEO von First Mining. „Wir sind stolz, dass wir diese bahnbrechende Arbeit unterstützt haben. Wir haben die Gelegenheit zur Zusammenarbeit und aus diesem Verfahren zu lernen, sehr geschätzt. Wir freuen uns auf unsere weitere gemeinsame Reise.“

Die Genehmigung des Projekts durch die Chiefs und Räte von Cat Lake und Lac Seul unterliegt der Bedingung, dass die Term-Sheet-Vereinbarung in eine verbindliche Vereinbarung für das Projekt Springpole umgewandelt wird.

Über Cat Lake First Nation

ᐱᔕᐤ ᓴᑲᐦᐃᑲᐣ (Bizhiw-zaaga’igan) oder Cat Lake First Nation ist eine Anishinaabe-Gemeinde im Nordwesten Ontarios und liegt etwa 180 Kilometer nördlich von Sioux Lookout. Im Februar 2024 hatte sie 830 registrierte Mitglieder, von denen 653 im Reservat der Cat Lake First Nation leben. Die Mitglieder der Cat Lake First Nation sprechen traditionell Anishinaabemowin. Das Reservat und das traditionelle Territorium der Cat Lake First Nation liegen innerhalb der Grenzen des Treaty 9. Allerdings erklärt die Cat Lake First Nation, dass sie niemals einen Vertrag mit der Krone unterschrieben hat.

Über Lac Seul First Nation

Obishikokaang (Lac Seul) First Nation ist eine Anishinaabe-Gemeinschaft im Nordwesten Ontarios und besteht aus fünf unterschiedlichen Gemeinden: Canoe River, Whitefish Bay, Kejick Bay, Frenchman’s Head und Namekosipiink (Trout Lake). Im Mai 2017 hatte Lac Seul 3.452 Mitglieder, von denen rund 30 % in einer der fünf Gemeinden leben. Die Mitglieder der Lac Seul First Nation sprechen traditionell Anishinaabemowin. Die Lac Seul First Nation ist ein Unterzeichner des Treaty 3.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow sowie eine bedeutende Beteiligung an der Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

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Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Dazu gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf (i) den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit CLFN und LSFN; (ii) den Abschluss der Genehmigungsverfahren und der Machbarkeitsstudie für das Springpole-Projekt; sowie (iii) die Pläne von First Mining in Bezug auf seine Projekte Springpole, Duparquet und andere. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Geschäftstätigkeit, der operative Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen sowie durch die Reaktionen staatlicher und privater Akteure auf solche Ausbrüche potenziell erheblich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des operativen Betriebs an einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie in dessen Hauptsitz führen können; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie beispielsweise des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; die Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbaugut und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Grundstücken; sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

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Die First Mining Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 0,307EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

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