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    ZenaDrone von ZenaTech bereitet Landvermessungsdrohne IQ Quad auf Einreichung für Blue UAS-Zertifizierung vor, um Beschaffungsreife für US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden zu ermöglichen

    ZenaDrone von ZenaTech bereitet Landvermessungsdrohne IQ Quad auf Einreichung für Blue UAS-Zertifizierung vor, um Beschaffungsreife für US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden zu ermöglichen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 16. Juni 2026 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine in den USA ansässige Tochtergesellschaft ZenaDrone die Einleitung des Antragsverfahrens für die Blue UAS- (Uncrewed Aircraft System)-Zertifizierung für seine Drohne IQ Quad vorbereitet, um eine zukünftige Aufnahme in die Beschaffungslisten von US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden zu ermöglichen. Die IQ Quad, die zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben wurde, ist eine autonome KI-Drohne, die eigens für schnelle und präzise Landvermessungen und geospatiale Kartierungsanwendungen entwickelt wurde.

     

    Zurzeit wird sie Flugleistungs- und Nutzlastsensor-Integrationstests unterzogen und die Dokumentation der Stückliste wird fertiggestellt, während sich das Unternehmen auf die Einreichung des Antrags im Rahmen des Green-to-Blue UAS-Pfades vorbereitet. Die vom US-Verteidigungsministerium (DoD) verliehene Blue UAS-Zertifizierung gilt als die bedeutendere von beiden und eröffnet ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten für den Einsatz durch Verteidigungsbehörden.

     

    „Die Vorbereitung der IQ Quad auf den Eintritt in den Blue UAS-Zertifizierungsprozess ist ein bedeutsamer Schritt zur Erweiterung unseres Portfolios an vertrauenswürdigen, NDAA-konformen Drohnenlösungen für US-Regierungs- und Verteidigungskunden“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Wir sind davon überzeugt, dass uns die Blue UAS-Zertifizierung die Möglichkeit bieten wird, die IQ Quad an US-Regierungsorganisationen wie das Army Corps of Engineers, das Air Force Civil Engineer Center, den U.S. Geological Survey und das Bureau of Land Management zu verkaufen, die allesamt sichere, hochpräzise geospatiale Kartierungs- und Landvermessungskapazitäten benötigen. Da Bundesbehörden die Modernisierung kritischer Infrastrukturen und technischer Abläufe weiter vorantreiben, sind wir der Auffassung, dass sich diese Drohne in einer günstigen Position befindet, um die zunehmend gefragten missionskritischen Daten und die betriebliche Effizienz zu liefern.“

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