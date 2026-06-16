Qualcomm Aktie legt am 16.06.2026 stark zu

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,69 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +4,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 199,54€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Qualcomm investiert war, konnte einen Gewinn von +69,04 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +3,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Qualcomm einen Anstieg von +31,76 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,44 % 1 Monat +12,49 % 3 Monate +69,04 % 1 Jahr +43,26 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 16.06.2026, 13:57 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,80 Mrd. € wert.

162 million 5G subscriptions added during the first quarter of 2026, bringing the total to 3.1 billionThe number of commercial differentiated connectivity service offerings based on 5G SA network slicing from CSPs continues to grow globallyUplink …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,65 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,82 %.

Qualcomm Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar