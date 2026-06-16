Marvell Technology Aktie heute im Minus (262,75€) - 16.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie fällt um -1,52 % auf 262,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,38 %, geht es heute bei der Marvell Technology Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Marvell Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +244,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +3,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +75,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +261,13 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,42 % 1 Monat +75,07 % 3 Monate +244,03 % 1 Jahr +354,13 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 16.06.2026, 13:57 Uhr

Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,33 Mrd. € wert.

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Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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