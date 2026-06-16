Börsen Update
Börsen Update Europa - 16.06. - FTSE Athex 20 stark +1,46 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:47) bei 25.005,78 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,91 %, Rheinmetall +1,94 %, Deutsche Bank +1,80 %
Flop-Werte: BMW -2,10 %, Mercedes-Benz Group -1,85 %, Daimler Truck Holding -1,77 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:44) bei 32.701,88 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +10,60 %, PUMA +2,30 %, Kion Group +2,25 %
Flop-Werte: Porsche AG -2,53 %, Salzgitter -2,07 %, AUTO1 Group -1,81 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:44) bei 4.007,31 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +6,78 %, SILTRONIC AG +4,31 %, Nordex +1,87 %
Flop-Werte: Evotec -2,51 %, Draegerwerk -2,40 %, SUESS MicroTec -2,19 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.276,75 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: UniCredit +4,19 %, Adyen Parts Sociales +3,27 %, Schneider Electric +2,93 %
Flop-Werte: BMW -2,10 %, Mercedes-Benz Group -1,85 %, Volkswagen (VW) Vz -1,65 %
Der ATX bewegt sich bei 6.439,86 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,11 %, Erste Group Bank +1,80 %, Raiffeisen Bank International +1,49 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,83 %, Wienerberger -2,16 %, UNIQA Insurance Group -1,41 %
Der SMI steht aktuell (13:59:44) bei 13.769,52 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: ABB +1,85 %, UBS Group +1,42 %, Zurich Insurance Group +1,23 %
Flop-Werte: Novartis -1,20 %, Kuehne + Nagel International -1,08 %, Swisscom -0,92 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.439,46 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Schneider Electric +2,93 %, SAFRAN +2,32 %, LEGRAND +1,72 %
Flop-Werte: Renault -2,70 %, STMicroelectronics -2,15 %, EssilorLuxottica -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:26:41) bei 3.147,64 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: ABB +1,85 %, Alfa Laval +1,26 %, Assa Abloy Registered (B) +0,69 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -3,47 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,27 %, Getinge (B) -1,54 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.260,00 PKT und steigt um +1,46 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,22 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,31 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,92 %
Flop-Werte: Viohalco -2,48 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,70 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,03 %
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