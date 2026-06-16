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    SpaceX übernimmt für 60 Milliarden US-Dollar KI-Spezialisten Cursor

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX übernimmt Cursor Bewertung 60 Milliarden USD
    • Investoren können SpaceX Aktien beziehen nach Bewertung
    • Übernahme stärkt KI Programmierfähigkeiten von SpaceX
    SpaceX übernimmt für 60 Milliarden US-Dollar KI-Spezialisten Cursor
    Foto: stock.adobe.com

    STARBASE (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach dem Rekord-Börsengang hat der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt. Der Deal bewertet das Start-up für KI-Programmierung mit 60 Milliarden US-Dollar, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Zukauf ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen von Techmilliardär Elon Musk in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschließen. Die SpaceX-Aktie zog vorbörslich kräftig an.

    Investoren von Cursor erhalten gemäß der Vereinbarung das Recht, SpaceX-Aktien auf Grundlage der Bewertung von Cursor zu beziehen. Der Deal soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Der Kauf kommt nicht überraschend: Wie SpaceX bereits im April verkündete, hatte sich der Konzern das Recht gesichert, Cursor später in diesem Jahr zu erwerben. Der Schritt wurde jedoch wegen des Börsengangs aufgeschoben.

    Die Übernahme dürfte die KI-gestützten Programmierfähigkeiten von SpaceX stärken, nachdem das Unternehmen kürzlich einen beispiellosen Börsengang hingelegt hatte. SpaceX konkurriert mit Anthropic und OpenAI bei der Entwicklung generativer KI-Werkzeuge für Verbraucher und Unternehmen.

    Cursor vertreibt Software-Tools, die Programmierern dabei helfen sollen, Code effizienter zu schreiben und Fehler schneller zu beheben. Das Unternehmen entwickelte sich rasch zu einem der am schnellsten wachsenden Start-ups aller Zeiten und wurde zu einer zentralen Figur in der Ära des sogenannten "Vibe Coding", da die Nachfrage unter Softwareentwicklern nach Werkzeugen steigt, die auf Chatbot-Eingaben (Prompts) basieren./tav/stk/jha/

    SpaceX

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 175,0 auf Tradegate (16. Juni 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +41,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der SpaceX-Aktie: Diskussion über die bald mögliche Optionshandelbarkeit (CBOE), starke Kursanstiege inklusive Vorbörse über 220 USD, unterschiedliche Einschätzungen von Euphorie versus Überbewertung (Vergleich zu Tesla), Erwartungen einer möglichen Korrektur und divergentem Handelsverhalten (Gewinnmitnahme vs. weiter halten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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