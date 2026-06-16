SpaceX übernimmt für 60 Milliarden US-Dollar KI-Spezialisten Cursor

Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStH90GdGTFPAohqwS96yfNpt7nvXQRnB5GaXC7uiDQEPKNcoHC&s









Hallo zusammen,





der Threaderöffner hier, auch Pirat Malecon genannt.





Ich habe mich in letzter Zeit selten gemeldet, weil ich mit dem Aufbau meines YouTube-Systems beschäftigt bin, aber heute äußere ich mich mal zu dem ganzen Theater.





Meine persönliche Meinung (Prognose nach bestem Wissen und Gewissen):









------------------------------------------------









Kurzfristig - positiv





Ein guter Start an der Nasdaq, die charttechnischen Muster sind soweit bullisch:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260612201035-31.png









Quasi der Klassiker: In der Anfangszeit nach einem IPO mit viel Tamtam gibt's einen Kursanstieg, keine Ahnung wie viele Tage die Euphorie andauern wird, erfahrungsgemäß geht sie aber normalerweise zu Ende, seid also vorsichtig, nicht zu gierig. Ein IPO-Trade bleibt letztendlich nur ein IPO-Trade, dessen muss man sich bewusst sein.









------------------------------------------------









Mittelfristig - negativ





Wenn ich mir die großen Börsengänge aus der Vergangenheit so anschaue, dann hatten sie zu irgendeinem Zeitpunkt in den ersten Jahren heftige Korrekturen:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260612205128-32.jpg









Bzw. sie waren dann deutlich günstiger zu haben.









------------------------------------------------









Langfristig - positiv





Wenn man in Jahrzehnten denkt, dann könnte das was werden.





Insbesondere diese Sparte ist so eine Art Zugpferd (und zwar jetzt schon):









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz6NnTeY7q2v8gKQ0aCAxSDPLg5nInQb2lMBFxiUgttKaB7kG4&s









Und zwar ein solides Zugpferd.





Die anderen Sparten sind allerdings unter Zugzwang, sie muss man genau beobachten.









------------------------------------------------









Fazit: Als IPO-Trade kurz ok (ich nenne das auch Bienenstich - schnell rein, schnell raus), aber sobald große Pakete an die Kleinanleger abgeladen werden oder ein übergeordneter Marktcrash tobt, leiden solch fundamental (noch) schwache Aktien besonders stark darunter. Erst nach einer umfassenden Korrektur und Preisfindung wird SpaceX auch für langfristig orientierte Anleger interessant, die die verprügelte Aktie dann in aller Ruhe einsammeln können.









Ich wünsche euch allen viel Erfolg, welche Strategie auch immer euch am liebsten ist.





Euer Pirat Malecon.









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEU66GFPxvTOOvUF1HuVqElaVQNnSb7p8gK9GlPOsWJw&s=10



